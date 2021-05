Elisabetta Canalis racconta l’incidente: è successo pochi giorni fa

Elisabetta Canalis racconta l’incidente sui social, quando ha rotto un dito del piede: è successo pochi giorni fa.

Sappiamo, Elisabetta Canalis è spesso avvezza a condividere immagini sul suo profilo instagram, che siano inerenti la sua vita privata o la sua vita professionale, i suoi post destano sempre grande attenzione. Qualche settimana fa, proprio sul suo profilo instagram, ha mostrato un livido impressionante.

Il tutto è avvenuto, quando, durante l’allenamento, ha subito un piccolo infortunio al dito, e come ha poi mostrato in seguito, ha dovuto utilizzare un tutore adatto. Infatti, nei momenti esatti in cui si allenava, si è fermata, toccandosi il piede. In questi giorni, c’è stato il suo recupero, e nelle ultime ore, la showgirl ha raccontato l’incidente, mostrando alcune storie social, in cui era intenta nel suo allenamento abituale, con l’uso ancora del tutore.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Elisabetta Canalis racconta sui social l’incidente: “… da quando ho rotto il dito”

Qualche settimana fa, Elisabetta Canalis ha mostrato sui social il livido impressionante formato al suo piede, dopo l’infortunio. L’Incidente è avvenuto, sembrerebbe, proprio durante un allenamento. L’attrice ha ripreso gli attimi esatti, in cui all’improvviso si ferma, provando dolore, forse avendo colpito ‘qualcosa’.

Dopo alcune ore, la showgirl, ha ripreso i vari movimenti, attraverso le varie storie, mostrando anche un tutore, che ha poi utilizzato. Ad oggi, sono passati diversi giorni, e la Canalis, ha raccontato il suo recupero, mostrandosi mentre è intenta nell’allenamento abituale. “15kg da quando ho rotto il dito del piede sinistro”, ha scritto nella storia.

Come è possibile vedere, la Canalis si allena usando ancora il tutore, necessario per il suo recupero. Nonostante questo piccolo infortunio, Elisabetta ha continuato ad allenarsi, senza mai fermarsi, frutto questo del suo impegno e della tanta costanza.