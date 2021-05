Raffaella Mennoia rivela con un video cosa accadeva dietro le quinte di Uomini e Donne: c’entrano Sangiovanni, Giulia e Deddy di Amici.

Amici 20 è terminato da un po’, ma i suoi protagonisti continuano a suscitare l’interesse del pubblico. D’altra parte, non potrebbe essere diversamente: questi ragazzi, Sangiovanni, Aka7even, Giulia, Deddy, Alessandro e gli altri sono stati capaci sì di mostrare il loro talento, ma anche di mostrare le loro fragilità entrando nel cuore dei telespettatori. Oltre alle loro memorabili esibizioni, ricordiamo anche tanti momenti emozionanti vissuti da loro in casetta, le loro amicizie, i loro litigi e i loro amori.

Un gruppo davvero ben amalgamato nonostante le diverse attitudini di ciascuno di loro, in cui non è mai mancata la spensieratezza e l’allegria. Proprio a proposito di momenti divertenti, è Raffaella Mennoia a condividere con i follower su Instagram un video in cui rivela un retroscena inedito che riguarda Sangiovanni, Giulia e Deddy e in un certo senso anche Maria De Filippi! Scopriamo di cosa si tratta.

Uomini e Donne, le ‘marachelle’ di Sangiovanni Giulia e Deddy

Nel video pubblicato dalla Mennoia, si vedono tre grandi protagonisti della scorsa edizione di Amici dietro le quinte di Uomini e Donne: ma cosa ci facevano? “Durante una registrazione di Uomini e donne. Deddy, Sangiovanni e Giulia ogni tanto chiedevano di assistere alle puntate nel backstage e di fare merendina”, si legge nella didascalia a corredo del video. Il dettaglio che sorprende è che la merenda veniva ‘rubacchiata’ dai ragazzi dalla scatola di Maria De Filippi.

Un gesto che avrà sicuramente fatto sorridere la padrona di casa, che sappiamo essere una donna molto materna, in special modo verso i ragazzi che hanno partecipato ad Amici in questi anni.