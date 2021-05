Pochissimi giorni fa, Dayane Mello ha raccontato ai suoi sostenitori del tumore di sua mamma: la loro reazione è da brividi.

Un periodo particolarmente difficile, quello che in questi ultimi mesi Dayane Mello sta trascorrendo. Dopo la drammatica morte di suo fratello Lucas nel mentre lei era una delle concorrenti del GF Vip, la modella brasiliana, proprio qualche giorno fa, non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi sostenitori un altro spiacevole avvenimento accaduto alla sua famiglia. Sua mamma ha un tumore! Non abbiamo molte informazioni in merito, lo anticipiamo. Anche se sappiamo benissimo che tra le due donne non c’era affatto un buon rapporto. Ne ha parlato proprio la diretta interessata a dirlo nella casa di Cinecittà. Ancora adesso, infatti, non sappiamo come siano i rapporti tra di loro. Fatto sta che, com’è giusto che sia, Dayane ha espresso la sua volontà di volerla aiutare.

Quello dato qualche giorno fa da Dayane Mello è stato un annuncio davvero drammatico, c’è da ammetterlo. Sapete, però, qual è stata la reazione dei suoi followers? Un gesto davvero da brividi! Cerchiamo di scoprirne di più. E, soprattutto, cosa ne pensa la modella brasiliana.

Dayane Mello, la mamma ha un tumore: il gesto da brividi dei suoi sostenitori, cos’è successo

Appena dato l’annuncio sul tumore della sua mamma, Dayane Mello è stata letteralmente avvolta dall’affetto dei suoi sostenitori. Com’è giusto che sia, appena condivisa con loro questa drammatica notizia, tutto il suo pubblico non ha perso occasione di dimostrarle tutta la sua vicinanza. E, soprattutto, di farla sentire meno sola. A quanto pare, però, sembrerebbe che i suoi sostenitori non si siano affatto limitati a questo. Da quanto si apprende da queste sue ultime parole su Instagram, sembrerebbe che le siano arrivate anche tantissime donazioni.

Ecco le sue parole:

Una reazione davvero da brividi, da come si può chiaramente comprendere. Di fronte alla quale, però, Dayane Mello ha avanzato una richiesta: di fermarsi. “Non penso sia giusto che ti impegni ad aiutare i miei familiari. Siamo una famiglia molto umile, ma ci manteniamo ed aiutiamo a vicenda”, ha scritto la modella brasiliana.

Insomma, un gesto da brividi da parte dei suoi sostenitori, è questo è indiscusso. Altrettanto encomiabile, però, è stata la reazione dell’ex gieffina. Cosa ne pensate?