Rissa a Supervivientes, Valeria Marini si infuria e litiga con un’altra naufraga del reality spagnolo: volano insulti pesanti.

Valeria Marini è, per un motivo o per l’altro, una dei protagonisti assoluti dell’attuale edizione di Supervivientes, versione spagnola della nostra Isola dei Famosi. Già nelle scorse settimane la showgirl nostrana aveva fatto parlare di sé per il bacio scoccato con Gianmarco Onestini, altro nostro connazionale nel cast iberico. Ora invece Valeria si è resa protagonista di una rissa senza precedenti scoppiata tra lei e un’altra naufraga, Lara Sajen.

Leggi anche—->>Valeria Marini protagonista a Supervivientes: quanto guadagna, cifra da capogiro

Tra le due donne, in verità, c’erano stato un precedente abbastanza notevole circa un mese fa, ma sembrava che avessero chiarito. In pratica la Sajen ha accusato la Marini di aver lasciato i suoi escrementi sotto gli occhi di tutti. A questo punto, è letteralmente scoppiata una bomba! Vediamo cos’è accaduto nel dettaglio.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Valeria Marini, rissa clamorosa a Supervivientes: cos’è successo

Non è la prima volta che Valeria Marini è protagonista di una rissa all’interno di un reality. Chi non ricorda i clamorosi litigi con Antonella Elia al GF Vip 4 sfociati quasi nello scontro fisico? Stavolta, come dicevamo, la showgirl si è dovuta difendere da un’accusa ben precisa ed ha risposto per le rime. “Sei una falsa, sei una bugiarda, te lo giuro sulla mia vita che sei una bugiarda”, ha gridato la Marini.

Leggi anche—>>Supervivientes, Valeria Marini litiga con una naufraga: “La mia pipì è gocce di Chanel”

La spagnola, dal canto suo, ha ribattuto: “Sei una vecchia pazza, ho soltanto detto che hai ca**to, non che hai ammazzato qualcuno”.

La Marini senza perdersi d’animo ha subito reagito con un paragone sul lato estetico: “Tu a me hai detto vecchia pazza, ma guarda cosa hai lì”, ha detto indicando la pelle della pancia. Questa rissa è costata alla Marini l’eliminazione da parte del pubblico. Ora si trova a Playa Destierro e potrebbe tuttavia restare ancora in gioco.