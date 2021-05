Alice Basso è una famosissima ed amatissima influencer, ma sapete chi è suo marito? Lo conosciamo benissimo: come si sono conosciuti.

Senza alcun dubbio, non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Alice Basso. Con all’attivo quasi 750 mila followers, la splendida influencer entra di diritto tra le vere e proprie stelle di Instagram. Solita aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le accade, la bellissima Basso non perde mai occasione di poter renderli partecipi delle sue giornate. Sul suo profilo, infatti, si possono rintracciare una vasta gamma di fotografie. Che sia in compagnia dei suoi due figli, da sola o in compagnia di suo marito, Alice condivide ogni cosa della sua vita.

Ecco. A proposito di suo marito, ma voi sapete chi è? Sul suo canale social ufficiale, vi assicuriamo, sono davvero tantissime le foto in sua compagnia. Voi, però, conoscete chi è? Ebbene. Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe che il marito di Alice Basso sia un famosissimo dj e produttore. Bando alle ciance, scopriamo tutto quello che occorre sapere!

Alice Basso, sapete chi è suo marito?

Splendida donna di successo e mamma e moglie straordinaria, tutto questo è proprio lei: Alice Basso. Giovanissima, ma amatissima, l’influencer decanta di un seguito davvero clamoroso. E, d’altra parte, ammirando con attenzione la sua semplicità e spontaneità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua mamma, bellissima quanto lei. Ecco, ma cosa sappiamo, invece, di suo marito? I due si amano davvero alla follia. E, insieme ai loro figli, formano una famiglia davvero splendida. Ma chi è? Ebbene: lui si chiama Mauro Ferrucci. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo? Avete pienamente ragione! Il marito di Alice Basso, infatti, è un famosissimo deejay e produttore.

Attualmente, Mauro ed Alice si amano tantissimo. Siete curiosi, però, di sapere come si sono conosciuti? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due si siano conosciuti nella stessa discoteca dove entrambi lavoravano.

Sono davvero bellissimi insieme, vero?