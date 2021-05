Anticipazioni della puntata di Domenica In del 30 Maggio: appuntamento ricco di buona musica, ci sarà anche lei! Fantastico!

Mancano pochissime ore fa e, finalmente, andrà in onda la trentottesima puntata di Domenica In. Rigorosamente in diretta dagli studi televisivi della Rai a Roma, la splendida Mara Venier sarà al timone di un nuovo ed imperdibile appuntamento. Il viaggio di Domenica In, lo sappiamo benissimo, è ancora molto lungo. Da quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la padrona di casa e la sua incredibile squadra ci faranno compagnia fino a fine Giugno. Una notizia davvero sensazionale, vero? In effetti, è proprio così! A questo punto, però, ci chiediamo: cosa accadrà? Quali sono le anticipazioni della puntata di domani, Domenica 30 Maggio?

Come al solito, la puntata di domani, 30 Maggio, di Domenica In sarà davvero indimenticabile. Non soltanto perché si offrirà ampio spazio all’emergenza Coronavirus e alle ultime novità, ma anche perché sarà un appuntamento prettamente concentrato sulla musica italiana. Pronti a saperne di più? Ci pensiamo noi, state tranquilli!

Domenica In del 30 Maggio, le anticipazioni: ospiti straordinari

Una cosa è certa: la puntata di domani, 30 Maggio, di Domenica In sarà letteralmente imperdibile. Perché? La risposta è piuttosto semplice: gli ospiti previsti in studio sono davvero eccezionali! Come dicevamo precedentemente, ad inizio appuntamento, la padrona di casa parlerà dell’emergenza Coronavirus e di tutto quello che occorre sapere soprattutto sulla campagna vaccinale. Ma non solo.

Appena terminata la parentesi dedicata al Coronavirus, Mara Venier entrerà nel vivo della puntata di Domenica In. E darà il benvenuto ai suoi ospiti. Chi sono? Ebbene: si partirà dalla bellissima Anna Tatangelo. Da poco uscito il suo nuovo singolo “Serenata” e il disco “Anno Zero”, la cantante di Sora si racconterà ampiamente alla padrona di casa. Le sorprese, però, non sono affatto finite qui. Da quanto si apprende dalle sue anticipazioni, sembrerebbe che la puntata di domani sarà dedicata anche al ricordo di Little Tony. Con sua figlia Cristiani Ciacci, Pupo, Bobby Solo, Al Bano, Rita Pavone e tanti altri, si ripercorreranno i successi strepitosi del cantante.

Credete sia finito qui? Assolutamente no! Subito dopo la puntata di Domenica In, che per questa volta terminerà in anticipo, ci sarà una fantastica sorpresa. Dallo stesso studio televisivo del programma, Mara Venier condurrà Lo Zecchino D’oro con Carlo Conti. Insomma, sarà una Domenica pomeriggio indimenticabile!