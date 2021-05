Su Instagram, Alba Parietti ha condiviso una foto in cui fa la linguaccia: lei è spiritosissima, ma i suoi followers notano altro.

È la vera e propria regina di Instagram, c’è poco da dire. Amatissima e, soprattutto, attivissima sul suo canale social ufficiale, Alba Parietti sa sempre come intrattenere il suo pubblico social. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando, letteralmente senza trucco e più bella che mai, si è mostrata all’interno di una stanza della sua magnifica casa. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Bellissima e spiritosa più che mai, la Parietti si è immortalata in un selfie in cui fa la linguaccia.

Uno scatto davvero spiritoso, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, sottolinea l’animo spiritoso di Alba Parietti. C’è da dire, però, che alcuni dei suoi followers non hanno affatto potuto fare a meno di notare un dettaglio davvero “clamoroso”. Cosa ce lo fa pensare? La risposta è piuttosto semplice: il botta e risposta fatto a corredo dello scatto in questione. Volete saperne di più anche voi? Vi accontentiamo immediatamente!

Alba Parietti, scatto con la linguaccia su Instagram: i followers notano quel dettaglio

Uno scatto davvero spiritosissimo, quello che Alba Parietti ha condiviso pochissimi istanti fa sul suo canale canale social ufficiale. E che, come dicevamo precedentemente, ha saputo catturare l’attenzione dei suoi sostenitori in un vero e proprio batter baleno. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: dalla foto, quindi, non solo si può facilmente riconoscere lo spirito giocoso e divertente, ma anche un dettaglio che, alcuni dei suoi sostenitori, non hanno affatto potuto fare a meno di notare. Procediamo con ordine, però! E cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando.

Ebbene: questo è lo scatto di cui vi abbiamo parlato fino ad ora. Divertente, no? Ebbene: alcuni dei suoi fan, però, non hanno perso occasione di poter cogliere e notare altro.

Si, è proprio così! Utilizzato, senza alcun dubbio, per dare volume e un movimento ondulatorio ai suoi capelli, i bigodini indossati da Alba Parietti non sono assolutamente passati inosservati. Diteci la verità: anche voi li avevate notati?