Anticipazioni della puntata de L’Isola dei Famosi di Lunedì 31 Maggio: manca pochissimo alla grande finale, cosa accadrà stasera?

Ultime battute d’arresto di questa quindicesima edizione de L’isola dei Famosi. Proprio questa sera, Lunedì 31 Maggio, e la settimana prossima, Lunedì 7 Giugno, andranno in onda le ultime due puntate dell’adventure reality di Canale 5. In diretta dallo studio di Cologno Monzese, ci sarà sempre lei: la splendida padrona di casa. In compagnia di Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi, Ilary Blasi sarà al timone di due appuntamenti davvero imperdibili. A partire da questa sera, dove verranno gli eletti gli altri finalisti, fino alla prossima, durante la quale verrà eletto il vincitore, L’Isola dei Famosi si appresta a regalare le ultime emozioni di questa edizione.

Cosa accadrà, però, stasera? Appurato che, come raccontato anche in diversi nostri articoli, ci sarà il ritorno sia di Francesca Lodo che di Emanuela Tittocchia, a cosa assisteremo nel corso della diretta di questa sera, Lunedì 31 Maggio? Al momento, non ci sono anticipazioni ufficiali. Cerchiamo di capire, però, cosa potrebbe accadere!

Isola dei Famosi, anticipazioni della puntata di 31 Maggio

Proprio questa sera, Lunedì 31 Maggio, andrà in onda la semifinale de L’isola dei Famosi. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa accadrà? Appurato che la settimana prossima ed esattamente Lunedì 7 Giugno andrà in onda la finale, cosa succederà nel corso di questo penultimo appuntamento. Al momento, come dicevamo precedentemente, non ci sono anticipazioni ufficiali. Senza alcun dubbio, però, verranno affrontati alcuni argomenti davvero importanti.

In primis, senza alcun dubbio, verrà svelato l’esito del televoto. Attualmente, al ballottaggio vi sono Isolde Kostner e Matteo Diamante. Chi tra loro, secondo voi, non riuscirà ad aggiudicarsi la finale? Al momento, non lo sappiamo! Fatto sta che, però, entrambi hanno dato moltissimo all’adventure reality. E, soprattutto, l’eliminato accetterà di restare a Playa Imboscadissima con Roberto Ciufoli e Beatrice Marchetti? Staremo a vedere!

Ovviamente, altro elemento da non sottovalutare affatto sono i finalisti. Al momento, Ignazio Moser ed Andrea Cerioli vi sono entrati di diritto. Chi li farà compagnia? Lo scopriremo!

Da come si può chiaramente vedere, sembrerebbe che le anticipazioni de L’Isola dei Famosi fanno presagire che la puntata di questa sera sia ricca di emozioni e davvero imperdibile. Voi la seguirete? Noi non vediamo l’ora!