Quanto guadagnano i naufraghi de L’Isola dei Famosi: se siete curiosi di sapere le cifre percepite dai concorrenti del reality leggete qui!

L’Isola dei Famosi è uno dei reality più longevi della tv: dai primi anni in Rai fino al suo sbarco su Mediaset, il programma che mostra la sopravvivenza di personaggi noti su un’isola deserta continua a catturare l’attenzione del pubblico. Come accade sempre per ogni programma di successo, grandissima è la curiosità attorno ai suoi protagonisti e attorno ai meccanismi che si celano dietro ciò che vediamo sullo schermo.

Leggi anche—->>>Isola dei Famosi, stasera 31 maggio in arrivo un super ospite: di chi si tratta

Ad esempio, vi siete mai chiesti quanto guadagnano i naufraghi? E’ una domanda che intriga parecchio, soprattutto perché si tratta di un programma sui generis, dove i concorrenti devono effettivamente superare prove tutt’altro che semplici. La fame, le gare, disagi di ogni tipo, insomma quanto percepiranno per affrontare tutto ciò? Ovviamente non ci sono notizie certe al riguardo, ma proviamo a fare chiarezza.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Isola dei Famosi, quanto guadagnano i naufraghi? I possibili cachet

Durante le prime settimane dell’edizione in corso, Libero ha pubblicato alcune indiscrezioni sulle cifre stellari percepite dai concorrenti. Manca poco alla finale, ma vediamo in teoria quanto avrebbero dovuto intascare i protagonisti indipendentemente dall’evoluzione del loro percorso in Honduras. Ebbene, emergerebbe che la naufraga più pagata sarebbe stata la Isoardi con 15 mila euro a settimana.

Leggi anche—->>>Isola dei Famosi, gesto shock dei due naufraghi: lo hanno fatto davvero!

Dodici mila euro invece per Daniela Martani, che con la sua filosofia vegana ha fatto impazzire i compagni d’avventura. Stessa cifra anche per il visconte Guglielmotti. Vera Gemma, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Brando Giorgi avrebbero firmato per settemila euro a settimana. Secondo quanto trapelato, il cashet di uno dei concorrenti sarebbe soltanto di tremila euro a puntata, ma non si sa di chi si tratti.

Ovviamente tali cifre sono da attribuire al grado di notorietà dei vari personaggi e, soprattutto, va tenuto in considerazione che da marzo in poi ci sono stati tanti nuovi ingressi in gioco.