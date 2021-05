Giacomo e Martina di Uomini e donne: l’ex tronista l’ha appena detto, è successo dopo pochi giorni dalla scelta.

Soltanto pochi giorni fa c’è stata la scelta di Giacomo Czerny, il tronista di Uomini e donne, che ha concluso il suo percorso. Come ormai è noto, Giacomo era diviso tra Carolina Ronca e Martina Grado. Un momento super emozionante, dove, non sono mancati i colpi di scena. L’ormai ex tronista ha scelto Martina, e nel momento in cui ha rivelato alla non scelta la sua decisione, non sono mancate parole di ‘rimprovero’.

Una volta terminata la puntata, la nuova coppia ha potuto iniziare a vivere il proprio amore lontano dalle telecamere. Ovviamente, data l’enorme popolarità ricevuta grazie al programma, i follower sono decisamente aumentati e i due giovani hanno reso noti alcuni momenti passati insieme, attraverso delle bellissime storie. Nelle ultime ore, però, gli utenti hanno espresso grande preoccupazione per la coppia che si è ‘allontanata’: Giacomo ha spiegato i motivi sui social.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Uomini e donne | Giacomo e Martina, è successo poche ore fa: l’ex tronista lo spiega sui social

Da Uomini e donne, Giacomo e Martina sono usciti insieme, infatti, l’ormai ex tronista, ha scelto proprio lei. Dopo la scelta, la nuova coppia si è mostrata insieme più volte sui social, facendo letteralmente impazzire i follower che, ad oggi, in seguito al loro percorso nel programma, sono tantissimi.

Nelle ultime ore, però, molti utenti hanno espresso grande preoccupazione, dato che, i due fidanzati si sarebbero allontanati. Per questo, Giacomo, ha voluto spiegare quanto successo. Come da lui comunicato, tramite storie instagram, l’allontanamento è solo per alcuni giorni, per motivi lavorativi, e ben presto si rivedranno.

“Visto che me lo state chiedendo, io e Martina ci siamo separati per qualche giorno, ma per impegni lavorativi.. era normale, ma non c’è nessun problema, state tranquilli, non è successo nulla, tra qualche giorno ci rivediamo”, queste le parole dell’ex tronista, che ha così tranquillizzato i follower che hanno tanto chiesto.