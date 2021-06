La bellissima Belen Rodriguez pubblica uno scatto davvero emozionante: l’immagine, piena di dolcezza, incanta i follower.

Belen Rodriguez sempre più felice dell’arrivo della piccola Luna Marie: la showgirl argentina ha annunciato ormai da qualche mese la sua seconda gravidanza e lei e il compagno non vedono l’ora che la bimba nasca. Santiago, che proprio pochi giorni fa ha ricevuto una nuova cameretta da sogno, sta così per diventare un fratello maggiore.

Come aveva dichiarato a Verissimo qualche tempo fa, Belen sta vivendo un periodo d’oro accanto ad Antonino Spinalbese, futuro papà della bambina. La rottura con Stefano De Martino sembra ormai superata e l’arrivo di Luna Marie conferma la sua rinascita.

In queste ore, lo scatto su Instagram che immortala un momento pieno di tenerezza.

Belen Rodriguez, “Manca poco”: lo scatto fa innamorare tutti

Questa seconda gravidanza per Belen è stata allo stesso tempo voluta e inaspettata. La showgirl raccontò a Verissimo che quando scoprì di essere incinta di Antonino fu una sorpresa per entrambi, ma che quando poi perse il bambino ne soffrirono molto. Così ritentarono ancora e giunse la splendida notizia: per loro era in arrivo un altro figlio!

Poco fa la bella sudamericana ha condiviso sul suo seguitissimo account Instagram un’immagine davvero piena di emozioni. Lo scatto la immortala mentre fa un’ecografia al pancione. La scritta “Manca poco” lascia trasparire tutta la sua voglia di conoscere finalmente sua figlia. Come si intuisce, la piccola è già amatissima dalla famiglia e anche dai tanti fan della splendida coppia.

Un momento emozionante per ogni futura mamma, si sa: poter sentire il battito del proprio piccolo è qualcosa di sublime ed una gioia immensa!

Manca effettivamente poco al parto e noi non vediamo l’ora di scoprire quanto sia bella Luna Marie!