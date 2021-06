Friends Reunion, come sono diventati gli attori oggi? Sono passati molti anni, vi mostriamo adesso il cambiamento.

Qualche giorno fa è stata trasmessa Friends: The Reunion, uno speciale sulla famosissima e amatissima sitcom americana Friends. Sono state trasmesse ben dieci stagioni, in questi anni. La serie gira intorno ad un gruppo di amici di Manhattan, in cui vi prendono parte personaggi di nome Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Ross Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani. Il tutto è iniziato con Rachel, che dopo aver abbandonato sull’altare Barry, arriva vestita da sposa al Central Park.

Viene assunta come cameriera in un locale, per poi cambiare lavoro. Pian piano le vicende diventano sempre più avvolgenti, e noi, spettatori, ci siamo letteralmente fatti avvolgere dalla trama, entusiasmante e leggera. Friends ha avuto inizio nel 1994-1995, mentre in Italia, è stato trasmesso dal 1997, l’ultima volta è stata nel 2005. Dopo tanti anni, la Reunion della serie ha portato a grandi ricordi e forti emozioni, e abbiamo potuto anche vedere i nostri amati attori, e come sono cambiati.

Friends, la Reunion, sono passati 16 anni: come sono diventati oggi gli attori?

La Reunion di Friends ci ha fatto tornare con la mente a qualche anno fa, quando per la prima volta è andata in onda la serie, esattamente nel 1998. Sono state ben dieci stagioni, l’ultima terminata per noi, nel 2005. In ogni edizione sono stati diversi i colpi di scena e le sorprese, ma come sappiamo, il tutto è partito con Rachel, interpretata da Jennifer Aniston, fuggita dall’altare.

Ebbene, qualche giorno fa, c’è stato il mitico speciale di Friends, e abbiamo potuto vedere i nostra amati attori, ritornare sul set che tanto ci ha appassionato. Ma come sono oggi, dopo 16 anni, dall’ultima volta che è stata trasmessa la serie? Come possiamo vedere insieme, e scorrendo le immagini pubblicate dall’attrice, nonostante gli anni trascorsi, non c’è stato un cambiamento evidente.

Il cast principale dello show è stato formato da Jennifer Aniston , Courteney Cox , Lisa Kudrow , Matt LeBlanc , Matthew Perry e David Schwimmer.