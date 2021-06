Amici, Rosa Di Grazia l’ha appena mostrato su Twitter: i suoi fan sono letteralmente impazziti di gioia per lei, cos’è successo.

È stata una delle ballerine della recentissima edizione di Amici, Rosa Di Grazia. Entrata a far parte della scuola di Cinecittà nel corso di questo ventesimo anno, la bellissima campana ha saputo conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Bellissima e talentuosa, la Di Grazia ha lasciato un vero e proprio segno all’interno della scuola. È proprio per questo motivo che, appena uscita dal talent, il successo della giovane è stato letteralmente clamoroso.

Amatissima e seguitissima, Rosa Di Grazia sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, sul suo canale Twitter ufficiale, la ballerina ha mostrato qualcosa di pazzesco ai suoi sostenitori. E che, soprattutto, in un vero e proprio batter baleno, li ha resi pazzi di gioia. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Guardate un po’ qui.

Amici, Rosa Di Grazia l’ha mostrato su Twitter: followers in visibilio per lei

È su Twitter che Rosa Di Grazia ama particolarmente mantenere i contatti con i suoi sostenitori. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, non ha perso occasione di poter mostrare al suo pubblico un video davvero pazzesco. Che, immediatamente, li ha fatto esplodere di gioia. A che cosa facciamo esattamente riferimento?

Guardate un po’ qui:

“Spoiler”, scrive Rosa Di Grazia a corredo di questo video che la ritrae in sala prove mentre balla. Immagini che, c’è da ammetterlo, sciolgono il cuore di gioia. E che, soprattutto, ci fanno chiaramente intendere che la ballerina napoletana non si è mai fermata dopo l’esperienza di Amici. Inutile raccontarvi della reazione dei suoi sostenitori. In un vero e proprio batter baleno, il video in questione è stato bombardato di commenti. Eccone alcuni:

Cosa bolle in pentola, secondo voi? Noi, ovviamente, non lo sappiamo! Quello che, però, conta sapere è che, ancora adesso, Rosa suscita delle emozioni davvero incredibili!