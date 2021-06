Diletta Leotta, l’annuncio a sorpresa è appena arrivato: accadrà tra pochissimi giorni, l’appuntamento è davvero imperdibile!

Attualmente è in Sicilia, la bellissima Diletta Leotta. Terminati i suoi impegni lavorativi e reduce da una romantica vacanza d’amore con Can Yaman, la conduttrice siciliana è ritornata nella sua terra natìa dalla sua famiglia. Degli attimi, da come si può chiaramente comprendere, davvero intensi ed emozionanti. E che lei, come è suo solito fare, non perde occasione di poter condividere con il suo amato pubblico social. È proprio con loro che, spesso e volentieri, la bella Leotta si tiene in contatto. E li aggiorna costantemente su tutto ciò che le succede.

Lo ha fatto anche pochissimi istanti fa, sia chiaro. Proprio attraverso un’Instagram Stories, la bella Diletta Leotta non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori una splendida sorpresa. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Vi diremo ogni cosa nel minimo dettaglio, tranquilli! Vi anticipiamo, però: l’annuncio è appena arrivato, ma senza alcun dubbio ha fatto impazzire tutti. Siete pronti a saperne di più?

Diletta Leotta, l’annuncio è appena arrivato: mancano pochissimi giorni, i dettagli

L’annuncio di Diletta Leotta, come dicevamo poco fa, è appena arrivato, ma ha lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori. E, sia chiaro, quando diciamo “senza parole”, intendiamo nel senso positivo dell’accezione. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa avrà mai rivelato di così tanto importante ed imperdibile? Ebbene: sembrerebbe che, tra qualche giorno, la bellissima conduttrice siciliana sia pronta a ritornare sul piccolo schermo. E, sia chiaro, non sarà affatto da sola!

Avete letto proprio bene, si! Diletta Leotta, in compagnia di tantissimi altri personaggi dello spettacolo davvero incredibili, ritornerà sul piccolo schermo. A cosa facciamo riferimento? Semplice: a Celebrity Hunted, il reality show di Prime Video. Dopo lo spietato successo della prima stagione, il programma ritornerà sulla piattaforma online. E sarà davvero imperdibile!

A questo punto, però, ci importa sapere quando saranno possibili i nuovi episodi di Celebrity Hunted. Siete curiosi? Guardate un po’ qui:

Si, manca davvero pochissimo! Nello stesso giorno in cui escono i nuovi episodi della quarta stagione di Elite, usciranno anche i nuovi episodi di Celebrity Hunted. Insomma, non ci resta che dirvi: attivate il countdown! Manca pochissimo!