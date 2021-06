Soliti Ignoti, Giuliano Sangiorgi ospite della puntata di Mercoledì 2 Giugno: il gesto non sfugge nemmeno agli occhi di Amadeus.

Una nuova puntata de I Soliti Ignoti è andata in onda anche ieri, Mercoledì 2 Giugno. Interamente dedicato alla beneficenza e ricco di personaggi misteriosi, il padrone di casa ha accolto nello studio televisivo un ospite davvero esclusivo. Di chi parliamo esattamente? La risposta è piuttosto semplice: di Giuliano Sangiorgi. Leader e portavoce de I Negramaro, il cantante, per la prima volta in assoluto, si è prestato a questo divertente ed incredibile gioco.

Vedere Giuliano Sangiorgi ai Soliti Ignoti è stato davvero pazzesco, c’è da ammetterlo. E, badate bene, non siamo i soli a dirlo. A testimoniarlo, è stato, infatti, un gesto fatto “in diretta” che Amadeus non ha affatto potuto fare a meno di notare. Di che cosa parliamo? Nulla di “grave”, sia chiaro. Fatto sta che sembrerebbe proprio che un’accoglienza del genere sia del tutto nuova.

Giuliano Sangiorgi ai Soliti Ignoti, quel gesto non passa inosservato: cos’è successo

Dopo Nadia Rinaldi ed altri strepitosi ospiti, è toccato anche a Giuliano Sangiorgi indovinare le identità misteriose de “Soliti Ignoti”. La partita del leader de I Negramaro, bisogna ammetterlo, è stato davvero pazzesco. Giunto al gioco finale con ben 31 mila euro, il cantante ha visto sfumarsi dinanzi ai suoi occhi la possibilità di devolverli in beneficenza. Perché? Beh, purtroppo, non è riuscito ad indovinare il parente misterioso. E tutto il “gruzzoletto” accumulato si è letteralmente dissolto.

Quello che, però, è accaduto appena Giuliano Sangiorgi è entrato in studio, vi assicuriamo, non era mai accaduto prima d’ora. Una volta augurato la buona visione al suo pubblico, Amadeus ha presentato loro l’ospite della sera. E non ha affatto potuto fare a meno di notare cosa stesse accadendo in studio in quel frangente. A cosa facciamo riferimento? Sembrerebbe che, appena annunciato il concorrente della serata, il conduttore abbia notato l’entusiasmo di tutti i presenti in studio, soprattutto dei cameramen. “Sono tutti suoi fan”, dice Amadeus al cantante.

Insomma, un gesto davvero speciale per Giuliano Sangiorgi, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, non è assolutamente passato inosservato agli occhi del padrone di casa.