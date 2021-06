Pierpaolo e Aka7even, è successo nelle ultime ore: nessuno se l’aspettava, ma il commento è subito stato notato.

Molti si chiederanno cosa possa legare Pierpaolo Petrelli e Aka7ven, e per questo, siamo qui, a spiegarvi ogni dubbio. Negli ultimi mesi, entrambi sono stati moltissimo al centro dell’attenzione. Abbiamo visto Pierpaolo Petrelli concorrente del Grande Fratello Vip, l’ex velino di Striscia La notizia, è entrato nella casa più spiata d’Italia immergendosi completamente in questa nuova esperienza che l’ha portato fino alla fine, ad un passo dalla vittoria, mancata, ma dove è riuscito a trovare l’amore con Giulia Salemi.

Aka7even, invece, è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il suo percorso nel talent show ha colpito tutti, e questo è ovviamente dovuto al suo talento. Anche lui, proprio come Pierpaolo, è arrivato ad un passo dalla vittoria, giungendo in finale. Adesso, sia il cantante sia l’ex concorrente del Gf Vip, si stanno godendo il successo fuori. E proprio nelle ultime ore, fra i due, c’è stato uno scambio di commenti, che ha colpito tutti.

Aka7even e Pierpaolo Petrelli, spunta solo adesso: il commento spiazza tutti

Nelle ultime ore, è successo qualcosa fra Pierpaolo Petrelli e Aka7even, l’artista di Amici di Maria De Filippi che, da quando è uscito dalla scuola, sta scalando le classifiche con la sua musica. Ma di cosa stiamo parlando? Nulla di preoccupante, nessun litigio o scontro, se è questo che pensate, anzi, sembrerebbe che fra i due ci sia un legame di amicizia, o comunque, di conoscenza.

Forse, il tutto, è dovuto, come ricorderemo, al fatto che, sia Pierpaolo che Giulia Salemi, hanno mostrato di essere incantati dalla musica dell’artista, dato che, in alcune storie, spesso si sono mostrati a cantare proprio le canzoni di Aka7even. Ma adesso, il punto non è questo, infatti, nelle ultime ore, Petrelli ha pubblicato uno scatto, dove sembrerebbe essere proprio ad Ischia, e in basso, è spuntato il commento dell’ex allievo di Amici: “Goditi Ischia anche per me Brodi”, ha riportato.

In risposta, Pierpaolo ha scritto: “E’ fantastico bro”. Sembrerebbe, proprio, che fra i due sia sorta una bella amicizia. Ovviamente, non sono mancati altri numerosi commenti, molti particolari!