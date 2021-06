Emergono i primi dettagli sui palinsesti di Canale 5 del prossimo autunno: cosa accadrà per quanto riguarda Maria De Filippi, l’indiscrezione.

Anche quest’anno Mediaset è al lavoro per definire i palinsesti che caratterizzeranno la tv a partire dal prossimo mese di settembre. Per quanto riguarda la rete ammiraglia Canale 5 quali saranno le novità?

Bene, secondo quanto emerge in queste ore, ci dovrebbe essere innanzitutto il clamoroso ritorno di Enrico Papi che da Tv8 sarebbe pronto a traslocare di nuovo a Mediaset. Per il conduttore, si parla addirittura di un ritorno a Scherzi a parte, storica trasmissione che ha caratterizzato la storia del Biscione. Nella fascia mattutina e in quella pomeridiana sarebbero confermate Mattino 5 e Pomeriggio 5 condotti rispettivamente come sempre da Federica Panicucci e Francesco Vecchi e da Barbara d’Urso. Stessa cosa per Forum che andrà avanti guidato ancora una volta da Barbara Palombelli. E Maria De Filippi? Cosa bolle in pentola?

Maria De Filippi, l’indiscrezione fa felici i fan: cosa accadrà in autunno

Sul ritorno di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi sarebbe stato riconfermato. Il programma ventennale ha ottenuto un ottimo risconto di pubblico anche quest’anno con circa tre milioni di telespettatori. Rivedremo quindi tronisti e corteggiatori vecchi e nuovi contendersi l’amore e non saranno da meno i cavalieri e le dame del trono over!

Anche la prossima edizione di Amici troverà la sua ubicazione nella programmazione di Canale 5 il prossimo autunno, com’era prevedibile dopo il successo inarrestabile dell’ultima stagione del talent.