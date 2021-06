Il campione di basket Michael Jordan vive in una casa strepitosa: piscina, campo da pallacanestro e tanto altro, il suo valore è pazzesco!

Michael Jordan ha fatto la storia del basket: il campione, ritiratosi nel 2003, ha continuato a vivere la sua passione per questo spot diventando presidente della squadra degli Charlotte Hornets. Proprio grazie alla sua straordinaria carriera di atleta, nel 2016 l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama gli conferì la Presidential Medal of Freedom. Ma vi siete mai chiesti dove vive Jordan? Ebbene, vi anticipiamo che la sua casa è a dir poco sbalorditiva!

9 camere da letto, una cantina, 15 bagni e 2 soggiorni. Una piscina da sogno, un campo da tennis, 2 teatri, un cinema e un campo da basket. Ben 15 posti auto, aree verdi, insomma, un vero e proprio complesso residenziale!

Michael Jordan, quanto vale la sua strepitosa casa: il dettaglio che non sfugge

Il valore approssimativo della dimora di Jordan dovrebbe essere di circa 15 milioni di dollari. Un tale splendore rappresenta anche una notevole attrazione turistica per coloro che visitano la città di Chicago.

Sempre legato allo sport che gli ha regalato tanto successo, Michael non ha mancato di onorare il basket con un dettaglio che riguarda proprio la sua casa: sul cancello d’ingresso c’è un numero “23” di grandi dimensioni. Per chi non lo sapesse, questo numero ha fatto parte da sempre della carriera dell’atleta, fin dai tempi del liceo.