Amici, ricordate quando Michele Merlo fermò per un attimo il respiro ad Emma Marrone? E’ stato un momento bellissimo!

Soltanto da qualche ora, abbiamo appreso la notizia del ricovero di Michele Merlo, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, meglio noto come Mike Bird. L’ultimo post del cantante del talent show ha iniziato a destare non poca preoccupazione: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”, queste le parole condivise a corredo dell’immagine, un bellissimo tramonto. E subito dopo, numerosi sono stati i messaggi dei suoi follower, dato che, molti suoi colleghi e amici, hanno commentato con messaggi pieni di speranza.

E dopo i tantissimi messaggi arrivati, purtroppo, la notizia che nessuno voleva mai ricevere, l’artista è stato ricoverato per emorragia celebrale causata, come riportato dalla sua famiglia, da una leucemia fulminante. Il cantante, lo ricordiamo, è stato uno degli allievi di Amici, nel 2017, alla sedicesima edizione, e al Serale, dopo essersi trovato in squadra con Morgan, poi sostituito, da Emma Marrone, ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua immensa voce; voce che ha poi lasciato senza respiro la stessa coach: ricordate quel momento?

Amici, quando Michele Merlo lasciò a bocca aperta Emma Marrone: emozione infinita!

Purtroppo, nelle ultime ore, esattamente nella giornata di ieri, in mattinata, abbiamo appreso una notizia che ha spiazzato tutti, Michele Merlo è stato ricoverato per una emorragia celebrale, in seguito, come spiegato dai suoi genitori, ad una leucemia fulminante. Sono ore di grande apprensione queste e di forte preoccupazione, e sono molte le preghiere dei fan e dei tanti suoi amici e colleghi.

L’artista, ricorderemo, è stato l’allievo di Amici di Maria De Filippi nel 2017. Arrivato al Serale, dopo essersi ritrovato nella squadra di Morgan, poi sostituito da Emma Marrone, ha lasciato proprio quest’ultima a bocca aperta. C’è stato un momento particolare che ha lasciato non solo la coach, ma tutti senza parole, dato che, Michele, in una puntata, arrivato al centro dello studio, cantò una canzone proprio dell’artista, Trattengo il fiato, che non se l’aspettava assolutamente.

E’ stato un momento molto emozionante, ed Emma, ha sorriso felice all’artista, osservandolo con grande gioia. Al momento non si hanno maggiori informazioni per quanto riguarda la condizione di Michele, ma ci stringiamo al cantante, che possa tornare più forte di prima.