Conosciamo tutti Gessica Notaro e la sua drammatica storia, avete mai visto il suo fidanzato? Sui social, spuntano gli scatti di coppia.

È nuovamente felice ed innamorata, Gessica Notaro. Dopo gli anni bui vissuti a causa del tragico episodio ed incidente capitatole, la splendida trentunenne ha di nuovo il sorriso stampato sul volto. E tutto questo è anche grazie all’uomo che, da diverso tempo, le sta accanto! Gessica Notaro ha nuovamente ritrovato l’amore, come dicevamo precedentemente. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, non perde occasione di poter mostrare ai suoi sostenitori quanto adesso sia felice accanto al suo fidanzato.

Chi è, però, esattamente il fidanzato di Gessica Notaro? E, soprattutto, voi l’avete mai visto? Sul suo canale social ufficiale, la giovanissima è molto attiva, lo sappiamo benissimo. Ed è proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare, degli scatti in compagnia della sua dolce metà. Siete curiosi anche voi di vederlo? Vi mostriamo ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, sono davvero bellissimi!

Gessica Notaro, avete visto il suo fidanzato? Gli scatti social: che meraviglia!

L’abbiamo vista recentemente nello studio televisivo di Verissimo a raccontare la sua drammatica storia ed, ovviamente, la sua attuale rinascita. Diverse settimane fa, infatti, Gessica Notaro si è sottoposta ad un importante intervento chirurgico. E lei, com’è solita fare, non ha perso occasione di potersi mostrare al suo pubblico social.

Su Instagram, come dicevamo precedentemente, Gessica Notaro condivide davvero ogni cosa. È proprio per questo motivo che oltre i suoi incantevoli scatti fotografici, la giovane trentunenne è solita condividere anche foto in compagnia del suo attuale fidanzato. Chi è? Lui si chiama Filippo Bologni. E, stando alle informazioni che ci sono su di lui sul web, sembrerebbe essere un carabiniere e un campione di salto ad ostacoli col cavallo. Ecco, voi l’avete mai visto? Guardate un po’ qui:

Eccoli, Gessica Notaro e il suo fidanzato Filippo. Non sono bellissimi? Non si può dire affatto nulla in contrario, dobbiamo ammetterlo! In più, non si può fare a meno di notare il loro immenso legame ed amore. Auguriamo alla coppia tutto il bene di questo mondo!