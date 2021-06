Venerdì 4 giugno è nata la seconda figlia di Harry e Meghan: la reazione della regina Elisabetta alla nascita di Lilibet Diana.

Appena è stata resa ufficiale, la notizia della nascita della secondogenita di Harry e Meghan ha fatto il giro del mondo. L’arrivo di Lilibet è stato commentato da tutte le tv e da tutti i giornali del mondo. Impossibile non chiedersi quale sarà stata la reazione della regina Elisabetta.

Ricordiamo che lo scorso marzo, i Duchi di Sussex hanno rilasciato un’intervista ad Oprah Winfrey facendo delle dichiarazioni scottanti sulla Famiglia Reale inglese. Affermazioni di un peso notevole, che certamente non devono essere risultate gradite ai Windsor e soprattutto alla regina Elisabetta. Ora, il fatto che la coppia abbia deciso di chiamare la seconda figlia Lilibet Diana ha scatenato numerose polemiche. Lilibet è un chiaro omaggio alla regina e sul web molti hanno sottolineato l’incoerenza del gesto con la gravità delle affermazione fatte nell’intervista.

Ma come avrà reagito la regina?

Regina Elisabetta, il gesto per la nascita della figlia di Harry e Meghan

A quanto pare, Elisabetta ha reagito benissimo all’omaggio che ha voluto farle il nipote, chiamando la piccola col diminutivo con cui viene chiamata la regina in famiglia. Lo testimonia la pagina ufficiale della Royal Family, in cui si legge in un tweet: “Congratulazioni al Duca e alla Duchessa del Sussex per la nascita di Lilibet Diana! La Regina, il Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia e il Duca e la Duchessa di Cambridge sono lieti della notizia. Lilibet è l’undicesimo pronipote di Sua Maestà”.

Che dire, l’atmosfera sembra essere serena a Buckingham Palace!