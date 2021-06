Per circa ventidue puntate de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è stata impeccabile: sapete cosa fa la conduttrice appena terminata la diretta?

È stata la regina indiscussa di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi. Dopo l’addio al Grande Fratello Vip e di Alessia Marcuzzi al timone del reality, la conduttrice romana è subentrata a capo dell’adventure reality di Canale 5. E, sin da subito, si è dimostrata la vera e propria colonna portante. Tra look scintillanti ed eleganti, gaffe simpaticissime che dimostrano la sua spontaneità e naturalezza e momenti davvero imperdibili, la bella Blasi ha ribadito, ancora una volta, di avere questo mestiere proprio nelle vene.

Proprio questa sera, Lunedì 7 Giugno, andrà in onda la ventiduesima ed ultima puntata de L’Isola dei Famosi. Sapete che, a distanza di giorni, Ilary Blasi si è lasciata andare ad una rivelazione del tutto inedita. Sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, infatti, la padrona di casa dell’adventure reality di Canale 5 ha svelato cosa fa ogni volta che termina una puntata. Siete curiosi di saperlo anche voi? Scopriamolo!

Ilary Blasi, cosa fa a fine puntata de L’Isola dei Famosi? Solo ora l’ha svelato

Proprio questa sera di Lunedì 7 Giugno, andrà in onda l’ultima ed imperdibile puntata de L’Isola dei Famosi. Proprio tra pochissime ore, quindi, scopriremo chi tra Valentina Persia, Awed, Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti sarà il vincitore di questa quindicesima edizione. In attesa, però, di saperlo, siete curiosi di scoprire le parole di Ilary Blasi prima della finalissima?

Nel corso di una sua recentissima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la padrona di casa si è ampiamente raccontata a conclusione di questa straordinaria esperienza televisiva. Svelando, addirittura, qualche piccola “chicca” a telecamere spente. Sapete cosa fa Ilary Blasi appena terminata la puntata de L’Isola dei Famosi? “A fine puntata mi libero dei tacchi e mi infilo la mia tuta con cui vivo in casa ogni giorno. Mi sciolgo i capelli se sono raccolti e via, vado diretta in albergo”, ha detto la conduttrice.

Insomma, un gesto semplicissimo, da come si può chiaramente comprendere. Ma che, d’altro canto, ci fa comprendere una sola cosa: Ilary Blasi è proprio una di noi! Ed è questo il suo punto di forza, ne siamo certi!