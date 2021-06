Isola dei Famosi, Ilary Blasi lo mostra sui social: è successo in camerino a poche ore dalla Finale.

Dopo più di tre mesi, questa sera, lunedì 7 giugno, ci sarà la tanto attesa finale de L’Isola dei famosi. Il reality ha avuto inizio nel mese di marzo, e ha proseguito, in queste settimane la sua corsa. I protagonisti ovviamente sono stati i naufraghi che, in questo tempo, hanno dovuto affrontare un percorso difficile, con prove sempre più complicate. Al timone Ilary Blasi che, affiancata da Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, è riuscita a conquistare l’attenzione dei telespettatori.

Mentre ad accompagnare i concorrenti in Honduras, Massimiliano Rosolino. Ormai si tirano le somme, e i finalisti di questa edizione, dovranno scontrarsi nella puntata finale, per riuscire a conquistare la vittoria. Ovviamente, sono in atto i preparativi, e proprio nelle ultime ore, Ilary, ha mostrato sui social, quanto accaduto: è successo in camerino, avete notato anche voi?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Ilary Blasi, retroscena inaspettato: è successo a poche ore dalla Finale

Manca sempre meno, parliamo esattamente di alcune ore e questa sera, lunedì 7 giugno, avrà luogo la tanto attesa finale de L’Isola dei famosi. Finale che, sarà decisamente diversa dalle edizioni passate, dato che, il vincitore sarà decretato direttamente in Honduras. I finalisti di questa edizione sono Matteo Damante, Awed, Valentina Persia, Ignazio Moser e Andrea Cerioli, anche se, al momento, al televoto si trovano Matteo e Awed, e uno dei due, dovrà uscire prima della finalissima.

Ovviamente, sappiamo, prima della puntata che avrà luogo questa sera, sono in corso i preparativi, e proprio Ilary Blasi, conduttrice del reality, nelle ultime ore, ha mostrato quanto accaduto. Ha ricevuto un bellissimo omaggio, con tanto di messaggio: “Ci siamo… ultimo tuffo Boss. Ricorda sempre una cosa, chi se ne fott”. Ma chi è stato il destinatario? Ma proprio Massimiliano Rosolino!

L’inviato de L’isola dei famosi che ha accompagnato in questi mesi i naufraghi in Honduras ha voluto così omaggiare la conduttrice, con un dolce pensiero.