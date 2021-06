E’ stata Phoebe Halliwell in Streghe, l’amatissima serie televisiva, andata in onda fino al 2006: com’è oggi l’attrice Alyssa Milano?

Streghe è una serie televisiva di genere fantasy trasmessa negli Stati Uniti dal 1998 al 2006, mentre in Italia, abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 1999 fino al 2006, su Rai 2. La trama della serie segue le avventure delle sorelle Halliwell, esattamente di Prue, Piper, Phoebe, e Paige, interpretate dalla attrici, in ordine, Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano e Rose McGowan.

I personaggi portati in scena sono streghe con forti poteri, ognuna delle sorelle Halliwell possiede una dote diversa, e insieme, si ritrovano ad affrontare grandi pericoli e malvagi demoni. Oggi, vogliamo, però, porre la nostra attenzione, su una delle protagoniste della famosissima serie, Phoebe, interpretata dall’attrice Alyssa Milano. Sono passati più di 15 anni, sapete com’è oggi?

Era Phoebe, nella famosa serie Streghe: com’è diventata oggi Alyssa Milano, non ci credereste mai

La famosissima serie televisiva Streghe ci ha accompagnato per diversi anni, su rai 2, immergendoci in un mondo diviso tra il bene e il male, in cui abbiamo visto le sorelle Halliwell affrontare grossi percoli e sconfiggere numerosi demoni. La serie è stata trasmessa nel nostro Paese, dal 1998 al 2006, e più volte abbiamo avuto la possibilità di seguirla, grazie alle repliche in televisione.

Ma tornando al nostro punto di partenza, vogliamo, adesso, porre la nostra attenzione su una delle protagoniste di Streghe, Phoebe, interpretata dalla bellissima e bravissima Alyssa Milano. La domanda che vi poniamo è semplice, sapete oggi, a distanza di 15 anni, com’è diventata? Osservate voi stessi! Sicuramente gli anni trascorsi sono tanti, ma sembrerebbe che l’attrice sia rimasta tale: era bella allora e lo è ancora oggi, non trovate? Questi sono solo alcuni degli scatti mostrati sui social, ma la Milano è spesso avvezza a condividere sul suo canale instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alyssa Milano (@milano_alyssa)



Alyssa Milano, col suo ruolo di Phoebe Halliwell, insieme alle altre meravigliosi attrici, ci ha letteralmente immersi in un mondo fantasy, facendoci vivere emozioni che riportano ad un realtà magica.