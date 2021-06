Simona Ventura è una famosissima conduttrice, ma avete mai visto la sua casa? Dal soggiorno alla cucina: tutti i dettagli formidabili!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Simona Ventura! Conduttrice formidabile e di successo, la splendida cinquantaseienne emiliana è stata la colonna portante di tantissimi programmi successo. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Sulla sua vita professionale, sappiamo davvero ogni cosa. Stesso ed identico discorso anche per la sfera sentimentale. Ad esempio, voi avete mai visto la sua casa? Attualmente, sembrerebbe che Simona Ventura viva a Milano insieme a Giovanni Terzi, suo compagno. Avete mai visto, però, la sua incredibile dimora?

Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni dettagli della casa di Simona Ventura? Volete conoscerli anche voi? Vi accontentiamo immediatamente. A partire dal soggiorno fino alla cucina, la dimora di Simona Ventura è davvero formidabile! Conosciamola da vicino!

Simona Ventura, conoscete i dettagli della sua casa?

Sul suo canale social ufficiale, Simona Ventura è davvero attivissima. E, spesso e volentieri, condivide foto o video che la ritraggono tra le quattro mura della sua casa. Ecco, a tal proposito, voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi a mostrarvela! Dando un’occhiata approfondita al canale Instagram ufficiale della conduttrice, siamo riusciti a rintracciare alcuni dettagli “clamorosi” della sua dimora milanese. Volete vederli anche voi?

A partire dal soggiorno fino alla cucina, vi mostreremo tutti i dettagli della casa di Simona Ventura. Siete pronti? Procediamo con ordine!

In questi due scatti, in cui Simona Ventura e Giovanni Terzi vengono ritratti insieme ed innamorati, si vede chiaramente il soggiorno della loro casa milanese. Ampissimo ed arredato con un grande divano bianco, mobili in legno, una libreria e una tenda rossa, il salotto di casa Ventura-Terzi si mostra come un luogo confortevole, accogliente e ricco di tutto quello che occorre per potersi rilassare.

Questa in foto, invece, è la cucina di casa Ventura. In un vecchio video in cui si mostra ai fornelli, siamo riusciti a rintracciare anche qualche piccolo dettaglio in più. Da come si vede in foto, la cucina vanta di un piano da lavoro in marmo e dei mobili chiarissimi.

Infine, altro dettaglio del salotto di casa Ventura. Sembrerebbe che, da come sembra da questa foto, sembrerebbe che dietro alle sue spalle ci sia un piccolo camino.

Insomma, una cosa dobbiamo ammetterlo: la casa di Simona Ventura e Giovanni Terzi è davvero una favola. Cosa ne pensate?