Morgan dedica un post su Instagram ai genitori di Michele Merlo, venuto a mancare a soli 28 anni: cosa accadde tra loro ad Amici.

La morte prematura di Michele Merlo, ex allievo di Amici, ha sconvolto tutti: il cantante aveva solo 28 anni ed un’emorragia cerebrale causata da leucemia fulminante se l’è portato via per sempre. Tanti ancora i punti da chiarire su questa tragedia, ma quel che è certo è il profondo dolore della famiglia e di tutti coloro che amavano questo ragazzo bello, sensibile e con un amore smisurato per la musica.

Tanti gli artisti che hanno reso omaggio a Michele Merlo, prima fra tutti Emma Marrone, incredula per quanto accaduto e straziata dal dolore. In queste ore anche Marco Castoldi, in arte Morgan, ha dedicato un pensiero a Merlo e ai suoi genitori: il 28enne era stato suo allievo ad Amici nel 2017.

“Il mio pensiero va ai genitori di Mike e Michele Merlo, che abbraccio e sento disperatamente. Michele mi disse ‘sei come mio padre perché mi hai fatto amare Pierangelo Bertoli’. Facciamolo, gli dissi, che canzone vuoi fare? Mi rispose ‘A muso duro’…”, scrive Morgan.

Tra loro però il rapporto insegnante-allievo si incrinò durante il talent, ricordate per quale motivo?

Amici, quando Morgan abbandonò lo studio per la protesta lanciata proprio da Michele Merlo

Quando Morgan fu un insegnante di Amici tra gli allievi c’era anche Michele. Tra i due non ci fu un buon feeling: Merlo rimproverava a Morgan il metodo scelto per assegnare i brani e di non tenere in conto il percorso individuale di ciascun ragazzo.

Discussioni andate avanti per settimane fino a quando, durante una puntata del talent, Mike Bird chiese ad Elisa, direttrice della squadra avversaria, se fosse d’accordo con le canzoni scelte dal collega. La cantante rispose con un secco “No” e Morgan abbandonò lo studio.