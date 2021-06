Un luogo incantevole che vi lascerà senza fiato: la masseria del celebre giornalista Bruno Vespa ha una storia incredibile, scopriamola!

Bruno Vespa non ha certamente bisogno di presentazioni: la sua è una carriera giornalistica tra le più ammirevoli nell’intera storia italiana. Un talento innato che lo ha portato a diventare uno dei simboli dell’informazione nel nostro Paese. Tante le notizie di politica raccontate da lui tra gli anni Settanta e Ottanta per poi arrivare ad essere da tantissimi anni al timone di Porta a Porta su Rai 1, il talk televisivo più famoso in assoluto.

Nato a L’Aquila il 27 maggio del 1944, Bruno Vespa iniziò a lavorare in questo settore ad appena 16 anni: non a caso, la sua tesi di laurea in Giurisprudenza trattava il diritto di cronaca. Sposato con Augusta Iannini, ha due figli: Federico e Alessandro, rispettivamente giornalista e avvocato. Quello che non tutti immaginano è che Bruno Vespa dedica una parte del suo tempo ad un’attività che ha in comune ben poco con la sua professione. Dal 2015 possiede infatti una masseria. Scopriamo dove si trova e qual è la sua storia.

Bruno Vespa, la sua masseria vi incanterà: la sua storia è antichissima

Se vi state chiedendo come possa essere la masseria di Bruno Vespa, sappiate che resterete incantati: innanzitutto, si trova in Puglia, precisamente a quasi 4 km dal centro di Manduria, in provincia di Taranto.

Il complesso si chiama Masseria Li Reni ed è molto antico. Fu costruito infatti nel lontano 1500 e apparteneva alla famiglia Troiani. Nel 1674 fu donata al Monastero di San Giovanni Battista delle Benedettine di Casalinuovo.

Nell’Ottocento la masseria fu poi venduta all’asta e nel 1866 fu comprata da Sir James Lacaita ma i passaggi di proprietà non sono finiti qui: alla morte di quest’ultimo venne acquistata dalla famiglia Selvaggi Bruno Vespa e la sua famiglia ne sono i proprietari dal 2015.

Come si può notare dalle foto sulla pagina Instagram ufficiale della struttura, si tratta di un luogo molto accogliente e curato nei minimi dettagli. Un’ottima idea per trascorrere qualche giorno di relax a contatto con la natura, non trovate?