In questa foto è soltanto una bambina, adesso è un’amatissima ballerina di Amici: l’avete riconosciuta? È proprio lei: incredibile!

Diteci la verità: anche voi avete riconosciuto questa bellissima bambina in foto? Ebbene, se non l’avete fatto, vi forniamo noi tutti gli elementi utilissimi per indovinare chi è raffigurata in questo scatto del passato. Stiamo parlando esattamente di una famosissima ed amatissima ballerina di Amici. Avete letto proprio bene, si! Però, badate bene: facciamo riferimento ad una ballerina professionista. Anzi, per dirla meglio, la giovanissima dapprima è entrata nel talent di Maria De Filippi come alunna. Poi, appena terminato il suo percorso, non soltanto ha letteralmente spiccato al volo, ma è anche ritornato nello stesso programma che l’ha lanciata. Tanto da diventare, adesso, una delle vere e proprie colonne portanti.

A questo punto, però, vi chiediamo: siete riusciti ad indovinare di chi stiamo parlando esattamente? Non ancora? State tranquilli: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Amatissima ballerina di Amici da piccola, l’avete riconosciuta?

Sui rispettivi canali social, diciamoci la verità, ciascuno di noi è abituato a condividere ogni cosa con il proprio pubblico social. Che siano scatti appartenenti al nostro presente o al nostro passato, ognuno di noi ama condividere qualcosa di sé sui nostri canali social. Lo ha fatto, ad esempio, anche un’amatissima ballerina di Amici. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di sé di quando era soltanto una bambina. Ebbene, a questo punto la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente?

Se vi dicessimo che questa dolcissima bambina raffigurata in foto e che, attualmente, è un’amatissima e famosissima ballerina di Amici, è proprio Elena D’Amario, ci credereste? Fareste bene a farlo, perché è proprio di lei che stiamo parlando! Entrata a far parte del programma di Maria De Filippi nel corso dell’edizione 2008/2009, la danzatrice ha fatto innamorare tutti con la sua bellezza e la sua bravura. Tanto è vero che, ancora adesso, è una vera e propria stella del talent.

Insomma, che sia da piccola o da donna matura, non c’è assolutamente nessuno dubbio: Elena D’Amario è sempre bellissima. Cosa ne pensate?