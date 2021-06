Romina Power ed Al Bano Carrisi, arriva la rivelazione che i fan della coppia aspettavano da tantissimo tempo: cos’è successo.

Continuano a far sognare ed innamorare tutti, Al Bano Carrisi e Romina Power. Nonostante siano passati anni dalla loro separazione e nonostante adesso il cantante di Cellino San Marco sia felice ed innamorato di Loredana Lecciso, la coppia di cantanti continua a catturare l’attenzione su di sé soprattutto per la loro musica e il loro feeling sul palco.

Leggi anche –> Al Bano, episodio da paura per la figlia Romina: scena tremenda, cosa è accaduto

È stato proprio questo uno degli argomenti principali di cui si è ampiamente parlato e discusso nel corso di una recentissima puntata de “Oggi è un altro giorno”, trasmissione in onda su Rai Uno e condotta da Serena Bortone. A parlare di Romina Power ed Al Bano, è stata una persona che è molto vicina alla coppia. E che è proprio nata dal frutto del loro amore. Stiamo parlando proprio di lei: Romina Carrisi! Scopriamo cosa ha detto la giovanissima in diretta.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Romina Power ed Al Bano Carrisi, la rivelazione in diretta: cos’è successo

Nel corso di una sua recentissima intervista a Serena Bortone per “Oggi è un altro giorno”, la giovanissima Romina Carrisi si è ampiamente raccontata senza troppi peli sulla lingua. Ed oltre a parlare dei suoi nonni, sia materni che paterni, la bellissima figlia di Romina Power ed Al Bano Carrisi non ha perso occasione di poter parlare anche dei suoi genitori. Sono passati anni dalla loro separazione, l’abbiamo detto poco fa. Eppure, ogni volta che si esibiscono insieme e cantano come ai vecchi tempi, riescono sempre a creare una sinergia ed un’atmosfera davvero pazzesca.

Leggi anche –> Al Bano convocato dal Sindaco: le sue doti canore non c’entrano, da non credere!

È proprio su questo punto che Serena Bortone si è voluta soffermare. Ed è proprio su questo che Romina Carrisi si è lasciata andare ad una rivelazione inattesa. “Avevano tante cose in comune e questo ha creato un legame speciale ed una loro sinergia”, ha detto la giovanissima alla padrona di casa. Sottolineando, inoltre, quanto la storia dei suoi genitori sia una favola. E di quanto entrambi, seppure appartenenti a due mondi diversi, sono riusciti ad incastrarsi alla perfezione.

Cosa ne pensate delle parole di Romina Carrisi su Al Bano e Romina Power?