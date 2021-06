Quanto guadagnano Francesco Totti e Ilary Blasi? Le cifra sono davvero da capogiro: ecco il dettaglio che in tanti si chiedono.

Parliamo di una delle coppie più celebri in Italia. Riempiono da anni e anni le riviste di gossip: Francesco Totti e Ilary Blasi sono molto amati nel nostro Paese. Parliamo del celebre ex calciatore considerato uno dei migliori di tutte le epoche: ha sempre militato nella Roma, squadra nella quale è stato capitano dal 1998 fino al 2017. Il calciatore ha sposato l’unico amore della sua vita, Ilary Blasi. La conduttrice televisiva e showgirl italiana è diventata famosa grazie al suo ruolo di valletta, nel 2001, di Passaparola. In pochi anni ha conquistato la notorietà ed oggi è una delle conduttrici più amate ed apprezzate in Italia. Proprio negli ultimi giorni di questo giugno 2021 ha terminato la sua esperienza al timone dell’Isola dei Famosi! Il matrimonio tra i due VIP italiani è stato celebrato nel 2005: fu trasmesso in diretta da Sky! Oggi, dopo tanti anni insieme, il loro amore è ancora vivo, proprio come il primo giorno! Ne sappiamo di storie della loro vita insieme: pochi mesi fa è uscita anche la serie tv su Francesco Totti, Speravo de morì prima. Ma c’è ancora qualcosa che non tutti sanno: quanto guadagnano?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Quanto guadagnano Francesco Totti ed Ilary Blasi? Tutti i numeri

E’ il portale Money a rivelarci qualche dettaglio in più che non conosciamo sulla vita privata della celebre coppia. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno sempre i riflettori puntati su di sé: qualcuno ha bisogno di nuove curiosità su loro!

LEGGI ANCHE Ilary Blasi, tacco quadrato e color fluo: le sue scarpe hanno catturato l’attenzione di tutti

Ricordiamo che Totti ne ha incassati di soldi nella sua carriera da calciatore: dopo aver appeso le scarpette al chiodo, sono rimasti intanto tutti gli investimenti fatti al di fuori del campo di gioco. Ma nella sua carriera calcistica, quanto ha guadagnato Totti? Beh, il sito Money ha fatto una piccola analisi e ne è emerso che tra stipendio e diritti di immagine, l’ex capitano giallorosso avrebbe incassato ben 84.25 milioni netti. Abbandonato il calcio, la sua carriera in questo mondo è proseguita come dirigente nella Roma: firmò un contratto fino al 2023 a 600 mila euro annui, terminato però nel 2019. C’è di più! Totti ha cercato sempre investimenti, per godersi il futuro: così, attraverso il portale Money apprendiamo che l’ex capitano detiene l’83.19 % delle quote di Numberten Srl. Oltre alla società, leggiamo che Totti risulta proprietario, in regime alla separazione dei beni dalla moglie Ilary Blasi, di sette fabbricati. Parliamo di ville e case nella Sud della capitale.

Potrebbe interessarti Ilary Blasi e il calice ‘incriminato’ su Instagram: il commento di Totti fa boom di like

Che sappiamo invece di Ilary? Cosmopolitan ultimamente ha fatto i conti in tasca alla celebre conduttrice Mediaset in vista della sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Secondo il magazine la 40enne avrebbe percepito intorno ai 50 mila euro a puntata. Insomma, se la cifra dovrebbe essere proprio questa, negli ultimi mesi la Blasi ha portato a casa oltre un milione di euro!