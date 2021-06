Kate Middleton, rivelazione shock: c’entra la piccola Lilibet Diana, la seconda figlia del principe Harry e Meghan Markle nata lo scorso 4 giugno.

La piccola Lilibet Diana è nata lo scorso 4 giugno, in California. La secondogenita di Harry e Meghan ha un nome speciale, che rappresenta un doppio omaggio per la nonna, la regina Elisabetta, e per la mamma di Harry. Un gioia immensa per il duca e la duchessa del di Sussex, più felici che mai per l’arrivo della piccola, che si unisce ad Archie, che oggi ha due anni.

LEGGI ANCHE —>Harry e Meghan, è successo dopo la nascita di Lilibet: c’entra la Regina Elisabetta

E a distanza di circa una settimana, anche Kate Middleton rompe il silenzio riguardo la nascita della piccola royal baby. E le parole della duchessa di Cambridge sembrano confermare che tra lei e Meghan i rapporti non siano dei migliori. Ecco alcune dichiarazioni della moglie del principe William, riportate da The Indipendent.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Kate Middleton, rivelazione shock sulla piccola Lilibet Diana: “Spero di vederla presto”

Le prime dichiarazioni di Kate Middleton dopo la nascita della piccola royal baby non sono passate inosservate. Ai giornalisti, la duchessa di Cambridge avrebbe dichiarato di non aver ancora visto la piccola Lilibet Diana, nemmeno in videochiamata. Una notizia che avvalora le tesi secondo cui i rapporti tra Harry e Meghan e il resto della famiglia Reale siano ancora piuttosto incrinati.

“Non vedo l’ora di vederla, mi auguro presto”, ha aggiunto Kate, come riporta The Indipendent. Insomma, una gioia che Harry e Meghan hanno deciso di vivere in modo decisamente privato.

Secondo quanto si dice, la coppia non avrebbe inviato alcun messaggio informale al resto della famiglia, che avrebbe saputo della nascita attraverso il comunicato ufficiale diramato sui canali social dei Sussex. Secondo quanto riportato da Daily Mirror, la stessa regina Elisabetta avrebbe saputo dell’arrivo di Lilibet Diana solo die giorni dopo la nascita.