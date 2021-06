Qui era solo un bambino, ma oggi è uno degli artisti più amati e apprezzati: riuscite a capire chi è?

Siamo spesso avvezzi a condividere sui nostri canali social, quasi non possiamo fare a meno di pubblicare scatti, riprendere attraverso le storie momenti della quotidianità, importanti o anche un semplice attimo. Bisogna ammetterlo, il mondo del web fa parte delle nostre giornate, e pensare di allontanarsi da questo mondo virtuale, risulta, ad oggi, difficile. E ovviamente, chi più di tutti non riesce a fare a meno di condividere su instagram, facebook e via dicendo?

Ebbene sì, proprio i personaggi del mondo dello spettacolo. I vip sono abituati a rendere attraverso i post sui canali social, alcuni spazi della loro vita noti. Vi chiederete come mai vi stiamo immergendo in questo discorso, è chiaro, perchè in alto vi abbiamo mostrato una foto di un bambino, e ovviamente capirete, si tratta di un personaggio molto amato, un artista che negli ultimi tempi ci ha fatto sognare: avete capito di chi parliamo?

Nella foto era solo un bambino, oggi fa parte di gruppo musicale molto amato: è proprio l’artista

Vi abbiamo mostrato all’inizio una foto di un bambino, dai lunghi capelli neri, e vi abbiamo detto che, allora, appunto era ancora molto piccolo, ma oggi, il successo e la fama fanno parte della sua vita. Anzi, negli ultimi tempi, ci ha fatto sognare, insieme al suo gruppo musicale, portando a casa una vittoria bellissima.

La domanda sorge lecita: avete capito di chi parliamo? Impossibile non riconoscerlo, dato che, si contraddistingue proprio in tutto. Bello e talentuoso, stiamo parlando del batterista dei Maneskin, Ethan Torchio: l’avreste mai detto?

Nella foto mostrata all’inizio del nostro articolo, era molto piccolo: “Crescevano i sogni e con loro i capelli”, ha scritto, in basso in didascalia, rendendo noto lo scatto sul suo profilo instagram. Il cambiamento c’è stato, certo, ma perchè di anni sono passati, e Ethan è cresciuto. Oggi, il batterista dei Maneskin gode di un grande successo, tutto meritatissimo!