Laura Esquivel ne Il Mondo di Patty si mostrava proprio così: come si mostra oggi? Sono trascorsi 13 dall’ultima puntata: da non credere!

È stata una delle telenovele argentine più amate e seguite, “Il mondo di Patty”. Andato in onda per la prima volta in Italia il 9 Giugno del 2008, la telenovela si è dimostrata, in un vero e proprio batter baleno, un successo davvero incredibile. Certo, è stato un vero peccato che, dopo soltanto un anno, ha chiuso i battenti. Fatto sta che, ancora adesso, i suoi protagonisti continuano ad essere ricordati con immenso affetto. Tra questi, non si può fare affatto fare a meno di ricordare proprio lei: Patty.

Nel corso della telenovela argentina, Patty è stata proprio la sua protagonista indiscussa. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata oggi? Appurato che sono trascorsi 11 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, com’è cambiata col tempo Laura Esquivel? Vi mostreremo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, la sua trasformazione è davvero sorprendente.

Il Mondo di Patty, com’è oggi Laura Esquivel: resterete sbalorditi

Completamente incentrata sulle vicende di Patty, della sua “rivale” Antonella e dei suoi compagni di scuola, “Il mondo di Patty” è stato uno dei programmi televisivi più seguiti in assoluto. Come sono diventati, però, i suoi personaggi? A distanza di ben 13 anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, siete curiosi di scoprire la trasformazione di alcuni di loro? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Antonella. Adesso, invece, volete sapere com’è diventata proprio la sua protagonista oggi?

Ne “Il Mondo di Patty”, Laura Esquivel si mostrava proprio così: coi capelli intrecciati, apparecchio ai denti e con grossi occhiali sul viso. Com’è cambiata, però, oggi? Ebbene: siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anzi, ci spieghiamo meglio: ve la mostriamo direttamente! Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero di stucco quando la vedrete adesso!

Eccola Laura Esquivel oggi, a distanza di 13 anni dalla fine de Il Mondo di Patty. Insomma, una trasformazione davvero incredibile. Non è bellissima?