Denise Pipitone, dopo le parole dell’ex pm Angioni, è arrivata la svolta a La Vita in Diretta: cos’è successo nel programma di Matano.

Sono state delle ore piuttosto intense per il caso di Denise Pipitone. Dopo la riapertura delle indagini dopo esattamente 17 anni e i colpi di scena di questo ultimo periodo, proprio qualche ora fa, l’ex pm Angioni ne è stata la protagonista di un altro davvero clamoroso. Proprio recentemente, infatti, l’ex pubblico ministero che ha seguito il caso della scomparsa della piccola per qualche mese ha rilasciato una dichiarazione piuttosto sconcertante. “È viva ed ha una figlia”, ha rivelato l’Angioni a Storie Italiane. Ebbene. È davvero così? Dopo mesi dalla riapertura delle indagini, Denise è davvero viva?

Dopo la testimonianza di Mariana a Mattino Cinque, sono arrivate anche le parole dell’ex pm Angioni? Ecco, ma cos’è successo in queste ore? La “presunta” Denise individuata dall’ex pubblico ministero è davvero la piccola Denise scomparsa da Mazara del Vallo il 1 Settembre del 2004? Scopriamo cos’è stato rilevato nel corso della puntata de La Vita in Diretta Martedì 15 Giugno.

Denise Pipitone, la svolta a La Vita in diretta: cos’è successo dopo le parole dell’ex pm Angioni

Anche nel corso dell’appuntamento di oggi, Martedì 15 Giugno, de La Vita in Diretta, Alberto Matano ha continuato ad interessarsi del caso di Denise Pipitone. E ad aggiornare i suoi sostenitori sulle ultime ed importanti novità. Ebbene: dopo la dichiarazione sconcertante dell’ex pm Angioni a Storie Italiane, sembrerebbe che siamo arrivati ad un clamoroso punto di svolta.

La “presunta” Denise individuata in Europa dall’ex pm Angioni è davvero la piccola Denise scomparsa da Mazara Dal Vallo il 1 Settembre del 2004? Stando a quanto si apprende da quanto detto a La vita in diretta, sembrerebbe proprio di no. La notizia ancora deve essere confermata dalla Procura di Marsala, è vero. A quanto pare, però, sembrerebbe che non ci sia affatto affinità tra le due ragazze.

Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si apprende dalla puntata odierna de La Vita in Diretta, sembrerebbe che la “presunta” Denise sia una cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi, sorellastra della piccola.

Insomma, la ragazza individuata dall’ex pm Angioni non è affatto Denise Pipitone. Pertanto, le ricerche continuano!