Dopo L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini si è concessa una piacevole vacanza a Mykonos: avete visto la sua stanza? È pazzesca!

È stata una delle protagoniste assolute di questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini. Ed adesso, una volta terminato l’adventure reality e resasi conto che il suo nuovo singolo “Pistolero” sta popolando tutte le classifiche, la cantante ha deciso di concedersi una piacevolissima vacanza a Mykonos. È così, in compagnia della bella Ludovica Pagani, la regina del twerk è partita per la Grecia. Intenta a godersi qualche giorno di sano e meritato relax. Sia chiaro: non sappiamo per quanto tempo resti lì. Fatto sta che, senza alcun dubbio, questa sarà una vacanza più che indimenticabile per lei.

Leggi anche –> Elettra Lamborghini ed Awed, spunta un retroscena inedito: è stato raccontato solo adesso

Avete visto, però, la stanza in cui soggiornerà Elettra Lamborghini a Mykonos? Proprio qualche ora fa, attraverso il suo canale Instagram, la cantante ha condiviso alcune sue immagini. Vi assicuriamo: è davvero pazzesca! Diamoci un po’ un’occhiata insieme!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Elettra Lamborghini, avete visto la sua stanza a Mykonos? Da non credere!

Appena arrivata a Mykonos, com’è sua solita fare, Elettra Lamborghini non ha perso occasione di mostrare ai suoi followers social la stanza in cui soggiornerà per questa meritata vacanza. Dopo Beatrice Valli e Marco Fantini, anche la cantante è arrivata in Grecia. E, soprattutto, in un posto davvero da favola. Cosa ce lo fa pensare? La risposta è piuttosto semplice: le immagini che, su Instagram, la regina del twerk non ha potuto fare a meno di condividere con il suo amatissimo pubblico.

Da quanto si apprende da queste immagini, sembrerebbe che la stanza, oltre a godere di tutti i comfort utili a rendere questa vacanza indimenticabile, vanta anche di una vista mare. Scopriamo un po’ tutto quello che occorre sapere.

Questa è la vista che si vede dalla magnifica camera di Elettra Lamborghini. Una vista che, come mostrato, non soltanto affaccia su una piscina ampissima, ma anche sul mar della Grecia.

Insomma, diciamoci la verità: una camera davvero straordinaria! Non soltanto, da come mostrato dalle foto, c’è una piscina, ma c’è anche una Jacuzzi. Ma le “sorprese” non sono affatto finite qui!

Una camera con vista sulla piscina e vista da mare. Cosa volere di più? Insomma, senza alcun dubbio, sarà una vacanza indimenticabile. Auguriamo ad Elettra di rilassarsi al meglio e di ritornare più forte e carica di prima!