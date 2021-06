Avete mai visto la sorella di Jennifer Lopez? Lei è Lynda, e sui social è emersa la foto insieme all’artista.

Negli ultimi giorni non si fa che parlare di lei, Jennifer Lopez: il motivo? Beh è molto semplice, la bella artista dopo la separazione da Alex Rodriguez, è stata avvistata insieme ad un suo ex fidanzato. Lui è Ben Affleck e lo conosciamo benissimo, dato che è un attore super famoso. Qualche tempo fa, i due, erano stati visti insieme mentre si allenavano in una palestra, anche se, erano entrati separati.

Leggi anche Jennifer Lopez, il colpo di scena che nessuno ipotizzava: è appena successo

Adesso, proprio da qualche ora, sembra che tutto sia stato confermato. Infatti, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati paparazzati mentre si scambiavano dolci baci e sguardi pieni d’amore. La cantante, attivissima e seguitissima sui social, non ha però manifestato nessun segno attraverso il suo canale instagram, ma sono ben altre le immagini rese note nelle ultime ore. La sua vita privata sembra essere sotto i riflettori, soprattutto la sua vita amorosa, ma cosa sappiamo invece di lei? Sapete che ha due sorelle? Proprio qui, sul suo profilo instagram, la Lopez, da qualche ora, ha pubblicato uno scatto insieme a sua sorella Lynda: l’avete mai vista?

Jennifer Lopez, avete mai visto sua sorella Lynda? Sui social spunta la foto insieme

Conosciamo molto della vita privata di Jennifer Lopez, e in particolare delle sue scelte amorose, dato che, proprio negli ultimi tempi, l’artista sembra essere continuamente al centro dell’attenzione. Infatti, qualche tempo fa è stata fotografata insieme ad un suo ex fidanzato, l’amatissimo attore Ben Affleck. Nella giornata odierna, i due, sono stati nuovamente paparazzati in un dolce momento, ufficializzando così la storia d’amore.

Leggi anche Adesso è ufficiale, sono ritornati insieme: il ritorno di fiamma è confermato, c’è il bacio!

Ma adesso, come vi abbiamo anticipato poco fa, vogliamo porre la nostra attenzione su alcuni scatti pubblicati dalla cantante, sul suo profilo instagram, in cui si è mostrata insieme a sua sorella Lynda: l’avete mai vista? Jennifer ha due sorelle, Lynda, appunto, e Leslie. Osservate in basso lo scatto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)



Cosa possiamo dire? Sono entrambe bellissime! In questo scatto, la cantante ha voluto fare gli auguri alla sua amata sorella, nel giorno del suo compleanno, riportando una dolce dedica.