Alessia Marcuzzi in una intervista passata ha raccontato un po’ di sè, e non sono mancate parole di ‘rimprovero’ dopo il ‘duro colpo’ subito.

La conosciamo benissimo, conduttrice amatissima, Alessia Marcuzzi non fa altro che sorprenderci con il suo talento, evidente, e la sua forte simpatia. Negli ultimi tempi, è stata alle prese con la conduzione de Le Iene, insieme a Nicola Savino, e ci ha letteralmente travolti. La conduttrice, qualche tempo fa, ha rilasciato un’intervista al settimanale Grazia.

Leggi anche Alessia Marcuzzi super sensuale a Le Iene: look da urlo, conoscete il valore di quel bustino?

La Marcuzzi ha raccontato delle sue paure e delle sue fragilità, che appartengono ad ogni persona, e alle tante critiche che la gente le rivolge. E proprio a tal proposito, il colpo per lei è stato davvero forte, ma Alessia ha saputo rispondere con grande intelligenza.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! Clicca qui!

Alessia Marcuzzi, dispiacere per la conduttrice: colpo basso, nessuno se l’aspettava

Impossibile non amarla e apprezzarla, Alessia Marcuzzi è una conduttrice di grande talento. La sua carriera è pienissima, e il merito è tutto suo, dato che riesce sempre a coinvolgere i telespettatori in quello che fa. La Marcuzzi è stata al timone di moltissime trasmissioni, e proprio negli ultimi mesi, abbiamo avuto il piacere di vederla alla conduzione de Le Iene, insieme a Nicola Savino.

Leggi anche Alessia Marcuzzi al tramonto, lo scatto in costume incanta tutti: spunta il commento di Rudy Zerbi

Prima vi abbiamo anticipato quanto segue, Alessia, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa, al Settimanale Grazia, si è raccontata, parlando delle sue paure, delle sue debolezze, debolezze che appartengono un po’ a tutti, diciamo la verità, e ha soffermato la sua attenzione anche su una delicata questione. Per lei è arrivato più volte un colpo davvero basso, infatti, le critiche rivolte sono spesso forti. Una in particolare ha colpito la bella Marcuzzi, che non si è lasciata certamente intimidire, e ha risposto con grande intelligenza.

La conduttrice ha raccontato di aver ricevuto molti giudizi cattivi: “Sai cosa dicono di me? “Quella fa figli con tutti”. Di un uomo direbbero altrettanto? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa”, ha riferito. Alessia Marcuzzi non si è lasciata sopraffare da questi giudizi poco carini che, spesso, colpiscono in modo maggiore i personaggi del mondo dello spettacolo.