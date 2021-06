I due amatissimi attori escono allo scoperto: stanno insieme! Che gioia per i fan, scopriamo di chi si tratta.

Quante volte i telespettatori, guardando un film o una serie, si affezionano talmente tanto ad una coppia che vorrebbero vedere i protagonisti insieme anche nella realtà? Ebbene, il sogno si è realizzato per un’amatissima coppia di una serie tv che sta facendo emozionare il pubblico.

I due sono insieme nella fiction (o meglio, si stanno corteggiando…), ma forse non tutti sanno che sono una coppia anche nella realtà. Di chi parliamo? Ve lo sveliamo subito!

I due amatissimi attori di una famosa serie tv stanno insieme anche nella realtà

Ebbene si, le emozioni che vedete sul piccolo schermo non sono finzione. Di cosa parliamo? Della storia d’amore tra Eda e Serkan, i protagonisti di Love is in the air, la nuova serie tv turca trasmessa su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 15 e 30. Una storia d’amore che, al momento, è ancora agli inizi, ma che sta già facendo emozionare i telespettatori. Che saranno felici di sapere che i due attori protagonisti Hande Erçel e Kerem Bursin sono veramente fidanzati! Guardate questo post condiviso dall’attrice sul suo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hande Erçel (@handemiyy)

Eh si, davvero una sorpresa meravigliosa per i fan di Love is in the air, che in poche settimane si sono affezionati a questa coppia. A confermare l’unione tra i due attori anche nella vita vera, anche la pagina ufficiale di Verissimo, che poco fa ha condiviso un dolcissimo post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Tra i commenti, i fan hanno una richiesta ben precisa per Silvia Toffanin e il team del programma: vogliono la coppia ospite nel talk show di Canale 5 per la prossima stagione!

Li vedremo insieme nel salotto di Siliva? Noi ce lo auguriamo!