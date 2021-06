Temptation Island, svelata la seconda coppia, sono Valentina e Tommaso: la differenza di età, e il motivo della scelta di partecipare.

L’estate è arrivata e con il suo arrivo non potevano mancare i programmi che ci accompagnano in questo caldo periodo. E proprio a tal proposito, non possiamo non citare Tempation Island, il docu-reality che inizierà a breve. La data è ancora da confermare ma l’attesa è già alta.

Diverse coppie faranno parte di questa nuova avvincente avventura che ci accompagnerà per alcune settimane, immergendoci nelle dinamiche amorose. La prima coppia è stata svelata qualche ora fa, loro sono Claudia e Ste. Questa partecipazione avviene dopo il matrimonio rimandato a causa del Covid. Ma da pochissimo, tenetevi pronti, è stata annunciata la seconda coppia di Temptation: Valentina e Tommaso saranno anche loro i protagonisti di questa incredibile esperienza.

Temptation Island, Valentina e Tommaso sono la seconda coppia: il motivo della partecipazione

Ebbene, manca davvero poco all’inizio della nuova stagione di Temptation Island, il programma che vede la conduzione, anche quest’anno, del nostro amatissimo e apprezzatissimo Filippo Bisciglia. Qualche ora fa, vi abbiamo svelato chi sarà la prima coppia, ovvero Claudia e Ste. La scelta di partecipare a Tempatation arriva dopo il mancato matrimonio, rimandato a causa del covid.

Ma tenetevi pronti, perchè da pochissimo, proprio sul profilo ufficiale del docu-reality, è stata annunciata la seconda coppia, Valentina e Tommaso. Nel filmato trasmesso si presentano e raccontano qualcosa di loro e della scelta di arrivare a Temptation. “Io sono Valentina, ho quasi 40 anni, e da un anno e sette mesi sto con Tommaso, ha diciannove anni in meno di me”, dice la donna, mentre Tommaso afferma di aver terminato da poco la scuola e di avere 21 anni.

I motivi che hanno portato la coppia a far parte del programma riguardano la gelosia, e la decisione è stata presa da Valentina, che ha sostenuto di non poter fare nulla a causa di questa forte gelosia. Ebbene, Valentina e Tommaso sono la seconda coppia: vi piacciono?