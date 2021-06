E’ stato un amato cantante di Amici nella sedicesima edizione: sapete com’è cambiato oggi, a distanza di qualche anno?

Amici di Maria De Filippi è un talent show che ha avuto il suo debutto nel 2001, ideato e condotto dalla bravissima Maria De Filippi. Inizialmente chiamato Saranno Famosi, il cui nome è stato poi cambiato nel 2003, a metà della seconda edizione, è una scuola dove si ritrovano insieme una classe di circa venti allievi, che aspirano a diventare ballerini e cantanti. Anche se, come abbiamo avuto modo di vedere, i ragazzi, spesso, hanno già un grande bagaglio.

In questi venti anni, nel talent show sono passati centinaia e centinai di allievi e molti, dopo la fine dell’esperienza, hanno ottenuto con grande merito il successo. Come abbiamo detto, sono davvero tanti gli allievi, e quindi, sarebbe davvero difficile citarli tutti. Ma adesso, vogliamo porre la nostra attenzione su uno dei cantanti che ha fatto parte della sedicesima edizione: ricordate Thomas? Ve l’abbiamo mostrato in foto. Vediamo insieme com’è cambiato a distanza di pochi anni.

Impossibile non ricordarlo! E’ stato un amato cantante di Amici 16: oggi lo vediamo proprio così

Ha fatto parte della scuola di Amici di Maria De Filippi nella sedicesima edizione, Thomas Bocchimpani, non riuscì, allora, a classificarsi sul podio, ma è comunque riuscito ad arrivare dritto al cuore dei telespettatori con la sua voce e la sua musica. Quell’anno, parliamo esattamente del 2016-2017, a trionfare fu Andreas Muller che, in seguito, è entrato a far parte della scuola di Amici come professionista.

Ora, concentrando la nostra attenzione, come vi abbiamo detto poco prima, su Thomas, vi chiediamo: lo ricordate? Ricordate quando, in studio, accompagnava i suoi brani con qualche passo di danza? E’ stato unico, bisogna ammetterlo! Ad oggi, sono passati circa 5 anni, il cantante è cambiato? Non si direbbe guardando lo scatto in basso, non trovate?

Ancora adesso, mostra il suo magnifico ciuffo, anche se porta i capelli in modo diverso, rispetto a quando era allievo del talent. Thomas, in questi anni si è fatto strada nel mondo della musica, ed è diventato un eccellente e amatissimo cantante!