L’ex concorrente di Masterchef Paolo Armando si è spento a soli 49 anni ucciso da un infarto: lascia la moglie Paola e tre figli.

Una perdita che ha lasciato tutti attoniti quella che ha visto andarsene a soli 49 anni Paolo Armando, ex concorrente del famoso programma Sky “Masterchef”. Un infarto lo ha portato via facendolo trovare senza vita nella sua abitazione a Madonna dell’Olmo, in provincia di Cuneo. A nulla sono serviti i soccorsi del personale del 118.

Era davvero giovane Paolo, arrivato nel 2015 tra i finalisti della quarta edizione di Masterchef. I giudici lo soprannominarono “la tigre” per la grinta e la determinazione che metteva in ogni sfida. Purtroppo, la dolorosa perdita ha travolto la sua splendida famiglia, composta dalla moglie e dai tre figli. Lo chef lascia anche l’anziana madre.

La famiglia di Paolo Armando: la moglie e i tre figli

L’ex protagonista del celebre cooking show non era solo un talento in cucina: era anche un bravo informatico e catechista impegnato nel sociale.

Insieme alla moglie Paola Ramello aveva dato vita ad una splendida famiglia: la coppia aveva infatti avuto tre figli, Michela di 15 anni, Sara di 14 e Francesco di appena 8 anni.

Una perdita tragica, di cui nessuno avrebbe mai voluto venire a conoscenza. Sconvolta la Provincia di Cuneo, il cui presidente Federico Borgna ha dedicato parole di cordoglio alla famiglia: “Una grande perdita. Sia per noi che per tutta la comunità provinciale che aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarne le grandi doti umane e professionali. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di così grande dolore”.