Svelata un’altra coppia della nuova edizione di Temptation Island: sono Jessica e Alessandro, lei spiega perché ha deciso di partecipare.

Manca davvero pochissimo alla nuova edizione di Temptation Island, docu-reality di Canale 5 che anche quest’anno ci terrà compagnia anche in questo inizio d’estate.

Non si conosce ancora la data ufficiale della prima puntata, ma ormai siamo proprio agli sgoccioli. Sul canale Instagram della trasmissione sono state annunciate già le prime quattro coppie: dopo Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, ecco che arriva la presentazione della quarta coppia della nuova edizione.

Jessica e Alessandro, il motivo della partecipazione a Temptation Island

Jessica, 34 anni, è fidanzata con Alessandro da sette anni. E’ lei a spiegare di aver scritto a Temptation Island per dare uno scossone al suo ragazzo. “Quando ho conosciuto Alessandro mi sono innamorata di lui perché era una persona intraprendente, era il classico ragazzo che piaceva a tutte. Invece da quando siamo andati a convivere, da circa due anni, è diventato una persona fredda, monotona, pensa solo al cellulare, alla palestra, al lavoro”, dice lei.

Secondo Jessica, il suo uomo sarebbe quindi un po’ troppo pantofolaio, troppo propenso a restare a casa a guardare la tv: “Vorrei un po’ di fuoco, meno noia”, spiega. Non sembra dello stesso avviso Alessandro, che dice: “Io mi sento perfetto così come sono, non devo cambiare nulla”.

Cosa accadrà nel corso di questa avventura a Temptation? La coppia riuscirà a ritrovare lo sprint di prima? Lo scopriremo solo seguendo le puntate condotte da Filippo Bisciglia che, da quel poco che è trapelato, si preannunciano davvero ‘pepate’!