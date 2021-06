Anna Pettinelli e il suo giovane fidanzato Stefano Macchi sono stati protagonisti di Temptation Island Vip 2: qual è il lavoro di lui?

Li abbiamo visti affrontare insieme l’avventura della seconda edizione di Temptation island Vip 2, destinata ai volti noti della televisione. Anna Pettinelli, amatissima conduttrice radiofonica attualmente insegnante ad Amici, vi partecipò in coppia col suo fidanzato Stefano Macchi.

Leggi anche—–>>>Amici, Anna Pettinelli: “Mi sono scappate le lacrimucce…”, il retroscena inedito

Nel corso di quell’esperienza, lui strinse un rapporto più profondo con la tentatrice Cecilia Zagarrigo e ciò portò a delle accesissime discussioni tra Anna e il suo fidanzato. Alla fine però i due uscirono comunque insieme dal programma: Stefano riuscì infatti a convincere la sua donna che per Cecilia non provava nulla di importante.

La Pettinelli è un volto molto amato dello spettacolo: la sua lunga carriera, iniziata a soli 16 anni come speaker nelle radio locali, è poi decollata permettendole di arrivare anche in tv. Oltre ad RDS, infatti, Anna è da tanti anni una delle opinioniste più apprezzate dei salotti televisivi ed è stata perfino conduttrice di due edizioni del Festival di Sanremo (nel 1983 e nel 1986) tra le altre cose.

Ma chi è Stefano Macchi? Sapete che lavoro fa? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Stefano Macchi, di cosa si occupa il fidanzato di Anna Pettinelli

Anche Stefano lavora nell’ambito dello spettacolo. originario di Monza, è nato il 7 gennaio del 1975, ha quindi 47 anni. E’ un attore e doppiatore, conosciuto in Italia e in Europa dell’Est.

Leggi anche—–>>>Anna Pettinelli sarà presente ad Amici 21? Lei lo svela

Non tutti sanno infatti che parla anche il croato. Tra i film che ha doppiato, possiamo citare “American Sniper” e “Ghost Rider – Spirito di vendetta” e i telefilm “Il Trono di Spade”, “Grimm”, “Covert Affairs”. Ha recitato in fiction di successo come “Don Matteo”, “Piloti” e “Un posto al sole”. Sempre come attore, ha lavorato nei film Torno indietro e cambio la mia vita e Ti presento un amico di Carlo Vanzina.

Stupenda coppia, siete d’accordo?