Giulia De Lellis, impensabile retroscena sul fidanzato: riguarda la sua età

Giulia De Lellis, impensabile retroscena sul fidanzato Carlo Beretta: riguarda la sua età; le parole della famosa influencer.

È stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più amate in assoluto. Merito anche della travolgente storia d’amore con il tronista Andrea Damante: un tira e molla che ha emozionato i fan per diversi anni. Oggi, però, nel cuore di Giulia De Lellis c’è spazio solo per lui, Carlo Gussali Beretta, erede della famosa dinastia di produttori di armi. Il loro amore procede a gonfie vele e a confermarlo è proprio la nota influencer, in un’intervista a Novella 2000.

Un’intervista in cui racconta alcuni particolari del suo fidanzato, spiegando anche in cosa è diverso dai suoi precedenti ragazzi. C’è un retroscena sulla sua età che ha colpito tutti, scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis, il retroscena sul suo fidanzato Carlo Beretta: in cosa si differenzia dai suoi ex

Momento d’oro per Giulia De Lellis. Grazie alla popolarità acquisita a Uomini e Donne diversi anni fa, l’ex corteggiatrice è diventata una delle influencer più amate e seguite sul web. Ma, da poco, ha debuttato anche come conduttrice, al timone di Love Island. Ma se il lavoro va alla grande, l’amore non è da meno: con il suo Carlo procede tutto al meglio.

A Novella 2000, Giulia ha raccontato di non aver mai conosciuto un ragazzo come lui, soprattutto per un aspetto: “È un ragazzo che non ha età. Non mi era mai capitato di frequentare una persona come lui, molto profonda, interessante e sensibile. Quando penso a lui la prima cosa che mi viene in mente è che è un ragazzo di una volta. È più unico che raro”.

Eh si, una dichiarazione d’amore meravigliosa, quella di Giulia per il suo Carlo, che ha 23 anni. E voi, cosa ne pensate di questa coppia? Vi piacciono insieme?