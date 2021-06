Ricordate il simpaticissimo Roberto Da Crema? Era Il Baffo delle televendite italiane, com’è cambiata la sua vita a distanza di anni.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio di Roberto Da Crema, il simpaticissimo Baffo delle televendite italiane. Volto fisso del piccolo schermo nostrano come promotore di diversi strumenti. A partire da orologi fino a camice e molto altro ancora, ciascun oggetto diventava di valore quando a promuoverlo era proprio la sua voce. Ma non è affatto finita qui. Oltre all’attività di telepromotore, infatti, il buon Da Crema ha intrapreso anche la strada del mondo dello spettacolo. Dapprima come cantante ed, in seguito, come attore, Roberto ha dato ampio sfoggio delle sue potenzialità.

A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata la sua vita oggi? Appurato che, pochissimi anni fa, Roberto Da Crema è stato ospite di una trasmissione televisiva su Rete Quattro, siete curiosi di sapere com’è cambiato oggi? Scopriamolo! Vi anticipiamo, però: la sua vita è letteralmente cambiata!

Roberto Da Crema oggi, ricordate il baffo delle televendite? Com’è cambiata la sua vita

Com’è cambiata la vita di Roberto Da Crema? Appurato che, intorno agli anni ’80 e ’90, è stato il volto di tantissime televendite, siete curiosi di sapere com’è oggi? E, soprattutto, cosa è successo nel corso degli anni? Ebbene: seppure la sua ultima apparizione televisiva risale a qualche anno fa, sembrerebbe proprio che la strada intrapresa dal buon Da Crema sia completamente lontana dal piccolo schermo.

Stando a quanto si apprende da una sua recentissima intervista a “Nuovo Tv”, sembrerebbe che Roberto Da Crema abbia dapprima cambiato città ed, in seguito, anche “attività lavorativa”. Ovvero? Ebbene: sulle pagine del settimanale, si legge che il “Baffo” si sia trasferito in Sicilia con sua moglie. E che, quindi, sia solito andare a pescare tutte le mattino a partire dalle ore 6 del mattino. “Ogni tanto, vendo il pesce dietro al banco del mercato. Lo faccio per puro divertimento”, ha detto Roberto Da Crema alle pagine del settimanale di Nuovo Tv.

Insomma, sembrerebbe proprio che la vita di Roberto Da Crema sia decisamente cambiata. Ve lo sareste mai immaginati?