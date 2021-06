Caduta Libera, com’è oggi la vita di Nicolò Scalfi dopo le ripetute vittorie: qualcosa è cambiato.

E’ stato sicuramente uno dei protagonisti di Caduta libera, Nicolò Scalfi è stato presente nello show di canale Cinque per un lungo tempo. Infatti, il giovane ha trionfato per più di 90 puntate ed è riuscito a portare a casa un montepremi altissimo.

Ovviamente, la presenza nella trasmissione capitanata da Gerry Scotti ha regalato a Nicolò una certa fama e popolarità, ed è per certo uno dei protagonisti più ricordati dal pubblico. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, si è raccontato, dopo aver portato a casa un montepremi di circa 760mila euro in gettoni d’oro. Ecco, la domanda sorge spontanea, com’è cambiata la sua vita?

Caduta libera, com’è cambiata la vita di Nicolò Scalfi dopo le vittorie

Nicolò Scalfi ha vinto a Caduta Libera per circa 90 puntate, possiamo considerarlo uno dei protagonisti assoluti della trasmissione condotta da Gerry Scotti. E’ stato presente dall’ottobre del 2018 al luglio del 2019, portando a casa un montepremi totale di 760 mila euro in gettoni d’oro. Ebbene, ma com’è cambiata la vita del giovane dopo le ripetute vittorie?

In un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni, ha raccontato la prima cosa fatta dopo l’arrivo dei primi soldi, ovvero un viaggio a Barcellona. Nicolò ha raccontato di aver acquistato una cucina per sua madre e ha deciso di cambiare il suo corso di studi. Adesso, Scalfi è uno studente di Lettere Moderne per l’Editoria alla Cattolica di Brescia. Non solo, ha anche inciso una canzone, La fine del mondo. Il ‘protagonista’ di Caduta Libera ha però svelato di essere single e che qualcosa è cambiato.

A quanto pare, come da lui riportato, prima era lui che si avvicinava alle ragazze, prima di diventare famoso, adesso, invece, sono loro, e lui si è un po’ adagiato. “Adesso non sono fidanzato, pretendo troppo, sono selettivo”, ha svelato a TV Sorrisi e Canzoni.