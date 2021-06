Can Yaman, il brutto momento che riguarda la vita privata di sua mamma: non tutti ne sono a conoscenza.

Nell’ultimo periodo, l’amatissimo attore turco, Can Yaman, è al centro del gossip, e il motivo lo conosciamo benissimo, per la sua relazione con la bellissima Diletta Leotta. Nonostante i rumors, i due sembrano felici e innamorati. Ricorderemo, quando, qualche mese fa, si sono sollevate alte le voci di una presunta rottura, ma la stessa Leotta, ha categoricamente smentito.

Adesso, la coppia è insieme proprio in Turchia, trascorrendo qualche giorno di totale relax, tra mare, sole e tanto amore. Can Yaman è divenuto particolarmente popolare grazie ai personaggi interpretati, in Better Sweet-Ingredienti d’amore e in DayDreamer-Le ali del sogno. Soltanto da qualche settimana, è iniziata la nuova serie che lo vede protagonista, Mr Wrong. Ebbene, sembrerebbe che conosciamo molto della sua carriera, ma cosa sappiamo invece di lui? Sapete che ha un bellissimo rapporto con sua madre? Ed è proprio sulla mamma dell’attore che vogliamo soffermare la nostra attenzione.

Can Yaman, non tutti lo sanno: riguarda la vita privata di sua mamma

Can Yaman è un attore turco divenuto molto popolare grazie alle serie turche che l’hanno visto protagonista, trasmesse nel nostro Paese e in altri. Ed è proprio in Italia che l’attore ha anche trovato l’amore con Diletta Leotta. Una storia che di certo fa sognare. Vi abbiamo poco fa svelato che Can è molto legato a sua madre. Ma chi è la donna?

Il suo nome è Guldem Hanim, non si hanno moltissime informazioni al riguardo, ma sappiamo che la sua presenza nella vita di Can Yaman è stata ed è fondamentale, dato che spesso, ha accompagnato suo figlio ai vari casting e provini. Sembrerebbe che Guldem sia impegnata come professoressa di Lettere. Per quanto riguarda la sfera privata, non è sempre stata rose e fiori questa: forse non tutti sanno che, la mamma è stata sposata con Guven Yaman (padre di Can), ma solo per pochi anni.

Infatti, quando l’attore aveva solo cinque anni, i genitori si sono separati, ma hanno continuato a mantenere un buon rapporto.