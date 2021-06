La corona della Regina Elisabetta: “E’ pesante?”, resterete di stucco

La Corona della Regina Elisabetta è pesante? Non tutti sanno la verità, resterete di stucco.

La Regina Elisabetta è davvero una icona di stile, in tutte le occasioni ha sempre sfoggiato un look particolare, stilosa ed elegante. Avete mai notato che indossa sempre lo stesso modello di scarpe? Da oltre 50 anni: ma conoscete il motivo?

Sembrerebbe che dietro questa scelta di indossare sempre le stesse scarpe, si celi una vera e propria catena di montaggio. Molti anni fa, queste calzature erano fornite da un’azienda britannica, la Rayne. Purtroppo, questa azienda non ha più prodotto tali calzature, ma la regina sembrerebbe non aver voluto rinunciare a questo modello, e si è così affidata ad un calzolaio personale. Inoltre, sua maestà ha anche una assistente, che le indossa per lei. Ma non è solo questo, impossibile non notare la Corona, indossata in occasioni molto importanti. La domanda che sorge spontanea è questa: è pesante?

La corona della Regina Elisabetta è pesante? Cosa è stato svelato

Icona di stile e di eleganza, la Regina Elisabetta con il suo look, non passa mai inosservata. Siamo sempre abituati a vederla indossare quei cappotti color pastello e i suoi cappelli, nonchè, come abbiamo poco fa anticipato, le sue scarpe, sempre le stesse, da oltre 50 anni. Ma in occasioni davvero importanti, sua maestà porta anche la Corona Reale. La domanda è lecita: è pesante?

In un servizio mandato in onda nel 2018, de La Vita in diretta, dove si vede la regina Elisabetta parlare proprio della corona, viene spiegato ogni cosa. “Quando l’Arcivescovo me la porge, io la indosso così, dritta”, dice sua maestà, e alla domanda ‘è pesante?’, lei risponde così: “Credo circa 1,3 kg, abbastanza pesante… una cosa del genere non può essere comoda, è molto pesante. E’ solida, I due lati sono identici, credo.. è impossibile riconoscere il fronte del retro. E’ molto ingombrante. Una volta che la indossi rimane lì, si regge da sola e non puoi chinare la testa per leggere il discorso, devi alzare il testo, perchè se lo fai si romperebbe il collo e la corona cadrebbe. Quindi le corone hanno degli svantaggi”.

A quanto pare, come è evidente dalle parole della Regina Elisabetta, la Corona è molto pesante, tanto da non poter abbassare la testa per leggere il testo che si ha davanti.