Dramma assurdo per la principessa: operata alla testa, non è stato semplice

Dramma assurdo per la principessa, è stata operata alla testa: non è stato per niente facile.

E’ di pochi giorni la notizia appena riportata, purtroppo, la principessa è stata costretta a operarsi alla testa: ma cosa è accaduto esattamente? Perchè questa operazione? Stando alle prime informazioni, già il mese scorso, a causa di un’infezione otorinolaringoiatrica, aveva subito un intervento.

Adesso, questa seconda operazione l’ha costretta a non festeggiare l’anniversario di matrimonio con suo marito, ma la decisione è stata presa dal team di medici che la stanno seguendo: “Quest’anno sarà la prima volta che non sarò con mio marito per il nostro anniversario di nozze a luglio, il che è difficile e mi rattrista“, si legge nel comunicato di Palazzo, fatto pervenire da People.

Dramma per la principessa: costretta a subire un’operazione alla testa, cos’è successo

Purtroppo, la principessa Charlene di Monaco è stata operata per la seconda volta alla testa. Come si legge dalle notizie riportate, già il mese scorso ha subito una prima operazione a causa di una infezione otorinolaringoiatrica. Questo secondo intervento è stato necessario in seguito a delle complicazioni.

Nel comunicato del Palazzo, fatto pervenire da People, la principessa, per tale motivo, dato che si trova in Sudafrica e non si sa ancora quando potrà rientrare a Montecarlo, non ha potuto festeggiare l’anniversario di matrimonio con il marito Alberto: “Io e Alberto non abbiamo avuto altra scelta che seguire le istruzioni del team medico, anche se è stato difficile. Lui è stato il supporto più incredibile per me”, ha detto Charlene di Monaco.

Nella dichiarazione, la principessa ha comunicato che ad aiutarla a tenere alto il morale, sono ovviamente i suoi figli e suo marito Alberto, nonostante la mancanza sia davvero tanta. Sarà, infatti, la famiglia ad andare a trovare la donna, come è già successo.