E’ stata la protagonista di ‘Flor-Speciale come te’: dopo ben 11 anni dall’ultima stagione si mostra proprio così.

Flor-Speciale come te è una telenovela argentina, andata in onda dal 2004 al 2005, mentre in Italia, è stata trasmessa dal 2008 al 2010, su Cartoon Network, e in seguito su Boing, dal 2009 al 2011. Al centro della trama, Florencia, una ragazza orfana che lavora in un negozio; a causa di un bambino, perde il lavoro. Thomas, questo il nome del piccolo, appartiene ad una famiglia molto numerosa ed è il più piccolo di sei fratelli; il maggiore, Federico, per sdebitarsi, decide di assumere Flor come bambinaia.

Ma proprio qui, la storia si avvolgerà alla vita degli altri personaggi e le sorprese saranno tante, come abbiamo avuto modo di vedere. Ma chi ha interpretato il personaggio di Florencia? Ad assumere i panni della dolce bambinaia è stata l’attrice Florencia Bertotti. Oggi, sono passati circa 11 anni: come ritroviamo la star?

Era Florencia in Flor-Speciale come te: com’è oggi l’attrice dopo 11 anni

L’abbiamo vista in veste di protagonista della famosa serie televisiva argentina Flor-Speciale come te. Una telenovela che ha appassionato grandi e piccini. Al centro della storia, la bellissima e bravissima Florencia, divenuta, dopo aver perso il lavoro, bambinaia di una famiglia molto numerosa.

Qui, la sua vita si affiancherà a quella degli altri protagonisti, ed in particolare a quella del fratello maggiore, Federico. Infatti, tra i due scoppierà l’amore, bello ma molto travagliato. Ebbene, l’attrice che ha vestito i panni di Flor è Florencia Bertotti. Dall’ultima stagione trasmessa in Italia sono passati circa 10-11 anni, quindi, la domanda che sorge spontanea è questa: come sarà diventata? Vi anticipiamo, è sempre bellissima: osservate in basso e ve ne renderete conto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da F L O R B E R T O T T I 🎪 (@florbertottiok)



E allora, cosa ne pensate? L’attrice è sempre la stessa, non sembra per niente cambiata, non trovate? Nonostante gli 11 anni trascorsi, incanta sempre con la sua bellezza e quel sorriso, che anche nella soap, ci ha completamente avvolti!